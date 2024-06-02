搶客運商機 長榮航54架機上娛樂、網路服務將升級

疫後航空客運市場暢旺，全世界都在搶新機，或提升客艙服務設備爭取旅客支持。長榮航空就和日本松下航空電子設備（PANASONIC AVIONICS）近日甫結束的德國漢堡飛機內飾博覽會（AIX）上簽署協定，將在長榮航空旗下54架寬體和窄體機上安裝機上互動娛樂系統、WIFI數據服務，並優化一系列的數位服務。

機上娛樂互動系統一直是搭機旅客非常重視的服務體驗之一，長榮航空自2001年來就和松下航空電子設備合作，優化改善其機上娛樂服務內容，這次雙方再次簽署協議，也顯示長期合作關係的緊密與成功。

松下航空電子設備在其官網發布新聞稿，未來松下航空電子設備的新Astrova座椅端部IFE解決方案將安裝在長榮18架新A350-1000和14架現有波音777-300ER飛機上，也包含Marketplace電子商務解決方案和ArcTM集成移動地圖。

此外，長榮航空將用松下航空電子的eXW無線IFE解決方案，改造目前旗下17架空巴A321窄體機隊，同時也將增加5架配備松下航空電子NEXT和eX3 IFE的波音787-9飛機。意味著未來搭長榮航空的A321的窄體機，旅客也能無線上網，部分787-9航機也能享受到新一代的IFE 娛樂系統。

松下航空電子設備首席執行官Ken Sain表示，很自豪能與長榮航空簽署此協定，在長榮航的寬體和載體機隊上安裝松下航空電子設備屢屢獲獎的機上娛樂、WIFI和數據解決方案，藉此提升長榮航空品牌、增強機上旅客的體驗、促進與乘客的互動。

長榮航空總經理孫嘉明也表示，很高興繼續與松下航空電子設備公司合作，繼續為我們的客戶提出更好的乘客體驗，期盼未來通過Astrova座椅端解決方案來增加長榮航空的服務，並透過其先進的數位服務來優化我們的產品。

空中巴士服務公司（Airbus Services）日前也才發布新聞稿表示，已和中華航空簽署意向書，將為華航15架A350-900安裝最先進的豪華商務艙、豪華經濟艙、以及經濟艙座位，讓所有客艙的乘客都能享受頂級旅行體驗、最先進機上娛樂系統、以及搭機全程上網。