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醫預法實施 嘉義各界認為可降低醫療糾紛

中央社／ 嘉義市2日電

嘉市衛生局今天舉辦2024台灣醫法實務論壇，討論「醫療事故預防及爭議處理法」施行後影響，因規定醫療糾紛需事先調解，且調解內容列入司法調查依據，與會人士認為可降低醫療糾紛。

台灣醫事法律學會、嘉義基督教醫院、嘉義縣、市醫師公會、嘉義縣、市牙醫師公會、嘉義律師公會、南區醫療網代表及嘉義市衛生局長廖育瑋等人，今天參與在嘉義基督教醫院舉辦的「2024台灣醫法實務論壇嘉義場」活動。

廖育瑋接受中央社記者訪問表示，嘉義第一次辦理「台灣醫法實務論壇」，邀請檢察官、醫師、律師、健保署官員一起討論醫療糾紛、醫療暴力、病人自主權利及健保申報爭議等相關議題。

廖育瑋說，醫療事故預防及爭議處理法（醫預法）於今年正式上路，衛生局已成立醫療爭議調解會，另嘉義地檢署於今年召開2場「地檢署、衛生局、中西牙醫師公會及醫院聯繫會議」，透過今天的討論，讓彼此有共識能更快速辦理醫預法相關事宜。

嘉義縣醫師公會理事長、大林慈濟醫院院長賴寧生說，沒有醫護人員會故意將病人醫死，醫預法實施後將事先調解內容列入司法調查的依據，可以有效減少醫療糾紛，讓醫師更專注在照護病人，提高醫療品質。

廖育瑋強調，司法訴訟非處理醫糾最佳選擇，曠日廢時的司法訴訟程序，常耗費醫療院所及醫事人員龐大的時間與精力，雖最終起訴率及定罪率不高，仍引發醫界寒蟬效益。

廖育瑋指出，西醫師公會、牙醫師公會及中醫師公會皆成立醫療事故關懷專業團體，供99床以下醫院及診所使用，透過醫預法解決醫療爭議不用打官司，可藉由訴訟外管道，拉近醫病認知差距、消弭爭議，除確保病患權益外，亦能改善醫療執業環境。

嘉義 衛生局 醫師

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