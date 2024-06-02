快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

防疫措施變日常習慣！外出排隊旁人沒注意 「1動作」兒醫大喊：不好意思

聯合新聞網／ 綜合報導
排隊示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
排隊示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

儘管新冠疫情逐漸平息後，各國民眾幾乎都已恢復正常生活，不過一名兒科醫師分享，疫情期間遵守的防疫措施，已經演變成日常生活中不自覺的習慣，像是排隊要維持社交距離、看診時要穿隔離衣，卻也因此衍生出被人插隊的困擾。

在高雄擔任小兒科醫師的徐嘉賢在臉書粉專發文指出，從疫情期間就養成習慣排隊時要跟前面的人保持社交距離，如今疫情趨緩，民眾生活恢復常態，因此偶爾會發生「旁人沒有注意到，其實我在排隊，便無心地插隊」。徐嘉賢表示，遇到這種情形，他都會下意識禮貌告知對方「不好意思，我在排隊」，大部分民眾聽完後，都會很有禮貌往後重新排隊。

徐嘉賢坦承，被插隊其實是一件「無傷大雅、沒關係」的小事，不過他也因此覺察到自己在不知不覺中，早已習慣了這個維持社交距離的排隊模式。除此之外，徐嘉賢透露自己在診間看診的時候，也習慣一直戴著面罩、穿隔離衣和戴N95口罩，他說「其實已經解封了，不是那麼緊張，而是變成習慣了」。

N95 社交距離

延伸閱讀

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

末期癌症「選擇」活得好或是活得久？揭開醫生不說的癌症忠告

與直屬主管衝突不斷、職場人際不順？很可能起因於你和爸爸關係不佳

當你萌生「我想整形」念頭…不只關乎容貌焦慮 更反映出「想要被愛」的渴望

相關新聞

全台慎防豪雨雷擊強風！今天降雨最劇烈 中午過後北部有感

台灣附近雲量比較多，有明顯的強對流。中央氣象署預報員趙竑表示，今天稍早有明顯的線狀對流，從海峽側移動到台灣的中南部地區，...

屏東縣「山區暴雨」國家級警報響 屏東、高雄大雷雨

中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，...

連2震！上午9時27分花蓮縣近海規模4.8地震 最大震度4級

中央氣象署發布第412號顯著有感地震報告，今天上午9時27分，在花蓮縣政府南方21.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模...

6月5日「芒種」節氣 民俗稱「九毒日」…勿愛愛保元氣

本月5日中午12時10分會進入「芒種」節氣，此節氣又熱又濕，容易惱怒憂鬱。命理師楊登嵙建議，此節氣的半個月，有鼠、牛、馬...

沒症狀不代表健康！ 醫揭5高風險族群：長期高壓者要注意

許多病患平常看起來沒症狀，但在住院後，為何感覺身體狀況越來越差？重症專科醫師黃軒指出，這其實是很多人的誤區，沒症狀不代表身體健康，醫生是不會平白無故要人住院的，並點名五個高風險族群。

防疫措施變日常習慣！外出排隊旁人沒注意 「1動作」兒醫大喊：不好意思

儘管新冠疫情逐漸平息後，各國民眾幾乎都已恢復正常生活，不過一名兒科醫師分享，疫情期間遵守的防疫措施，已經演變成日常生活中不自覺的習慣，像是排隊要維持社交距離、看診時要穿隔離衣，卻也因此衍生出被人插隊的困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。