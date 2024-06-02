防疫措施變日常習慣！外出排隊旁人沒注意 「1動作」兒醫大喊：不好意思

儘管新冠疫情逐漸平息後，各國民眾幾乎都已恢復正常生活，不過一名兒科醫師分享，疫情期間遵守的防疫措施，已經演變成日常生活中不自覺的習慣，像是排隊要維持社交距離、看診時要穿隔離衣，卻也因此衍生出被人插隊的困擾。

在高雄擔任小兒科醫師的徐嘉賢在臉書粉專發文指出，從疫情期間就養成習慣排隊時要跟前面的人保持社交距離，如今疫情趨緩，民眾生活恢復常態，因此偶爾會發生「旁人沒有注意到，其實我在排隊，便無心地插隊」。徐嘉賢表示，遇到這種情形，他都會下意識禮貌告知對方「不好意思，我在排隊」，大部分民眾聽完後，都會很有禮貌往後重新排隊。

徐嘉賢坦承，被插隊其實是一件「無傷大雅、沒關係」的小事，不過他也因此覺察到自己在不知不覺中，早已習慣了這個維持社交距離的排隊模式。除此之外，徐嘉賢透露自己在診間看診的時候，也習慣一直戴著面罩、穿隔離衣和戴N95口罩，他說「其實已經解封了，不是那麼緊張，而是變成習慣了」。