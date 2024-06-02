8年級生推「蟲」來沒吃過的滋味 被迫按下暫停鍵

今年29歲的陳秉辰看見食蟲商機，推出風靡一時昆蟲零食，無奈礙於法規下架，新世代零食商機被迫按下暫停鍵；學者大嘆可惜很多國家已有完整產業鏈，台灣應該也可以。

畢業於雲林科技大學工業設計系的陳秉辰，大學四年級那一年，因緣際會選擇了食物設計領域作為畢業專題，一頭栽進「蟲蟲食代」，看到食蟲的可能性與未來商機。幾年前推出新奇昆蟲零食，保留麵包蟲完整外觀，仿照台灣常見小魚乾花生風味古早味零食，風靡一時。

在食品設計的懵懂摸索階段，陳秉辰意外得知台灣法規許可的食用蟲少之又少，昆蟲零食最終以下架收場，這場新世代零食革命被迫落幕。「士氣難免被打擊」，陳秉辰說，不論是鄰近的日本或遙遠的北美、南美，蟲入料理是日常，就像豬肉、牛肉一樣普通。

台灣與國際食蟲趨勢之間的距離有多遠，從法規面就能一探究竟，陳秉辰指出，韓國多年前已設置食用蟲相關法規，歐盟甚至制定專法完整管理飼養、製造、銷售。台灣食蟲規定相對曖昧不明，業者受限食品法規，販售或製造、運輸都違法，只能保守推廣實驗性質教育。

站在食品業者角度，身兼台灣食用昆蟲產業協會創辦人的陳秉辰認為，台灣飼養、食品加工產業鏈成熟，非常適合發展食用蟲，台灣飼養寵物食物蟲飼料已進步到無人自動管理大規模養殖，再由食品生產廠高溫殺菌、加熱熟化， 直接包裝的原型產品或研磨成食用蟲高蛋白粉皆是商機。

來自來自台大實驗林管理處的昆蟲專家陳陽發也提到，台灣早已有成熟昆蟲加工產業，釣魚、養寵物的食用蟲都有專人飼養，台灣發展昆蟲大量飼養並不困難，甚至有民間企業完成量產技術，如鳳凰蟲、黃金水虻、黑水虻等，「只要飼料沒問題，養出來的蟲對人體就沒有危害」。

台灣食品加工業蓬勃發展，食蟲早有前例，陳陽發以嘉義方塊酥業者為例，曾有標榜成分含蟋蟀產品，可以增加蛋白質含量，民眾接受度高；就算現在民眾不敢直接吃蟲，做成蛋白粉，也會是不錯的市場出路。

陳陽發說，法規問題始終是台灣推廣非傳統食材的巨大困擾，台灣得天獨厚擁有生物多樣性，相關學者人數也不少，如今許多國家已建置完整食蟲加工食品產業鏈，台灣應該也可以。

陳陽發進一步提出，開放民間飼養食用昆蟲可刺激偏鄉在地婦女、老人就業機會，因為飼養昆蟲不需要很高的勞動力，甚至有些昆蟲物種可室內大量養殖，泰國、寮國等東南亞國家，由農村老人、婦女採集、清洗、分選昆蟲，直送市場販售，成為收入來源之一。

台灣食品加工業有底氣，業者希望透過推廣食蟲教育，隨時準備迎接「蟲蟲食代」，但陳秉辰無奈提到，林業署食用荔枝椿象教育活動被關切事件，造成在食蟲教育領域默默耕耘的童軍團體、昆蟲館和大學教授人心惶惶，非營利性推廣卻可能吃上罰單，導致食蟲教育被迫調整課程。