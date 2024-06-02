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專家指吃蟲1百個理由 但台灣僅限4種昆蟲可食

中央社／ 中央社

聯合國糧農組織推廣食用昆蟲逾20年，國內合法昆蟲食材僅4種。專家指出，有很多理由要推廣「食之有年」的昆蟲，在文化保存和環境永續都有益，討論食安也應兼顧國際趨勢。

林業及自然保育署嘉義分署日前舉辦「呷蟲王者」荔枝椿象創意食譜的活動，在民眾陳情及衛生人員關切下，改為示範油炸未做食用，讓國內昆蟲的食安規範引發討論。放眼國際，聯合國糧食及農業組織（FAO）自2003年以來，就在全球各地進行與食用昆蟲相關工作。

根據糧農組織2022年的公開文獻，全球超過1900種昆蟲可以食用，不僅提供豐富蛋白質、優質脂質與纖維並補充礦物質；且對環境有益，飼養所造成的碳排放比肉用牲畜少、使用的土地面積與運輸成本也更低；若以蟋蟀來看，要產生同樣重量蛋白質，所需飼料比牛低12倍。

知名主持人兼生態攝影師「阿傑」黃仕傑，曾造訪多國品嘗各種昆蟲料理，並撰寫「昆蟲上菜」一書。

他回想各種「食蟲」經驗中，最印象深刻的，就是多年前跟著南美洲當地原住民，上到海拔1600公尺左右的山區時，因為自己肚子餓，當地人直接砍木頭取其中的蟲，或生食、或火烤來吃。

不少台灣民眾也曾吃過炸蟋蟀，可多數人仍把吃蟲當作可怕、落後的事，也擔心食用昆蟲有食安風險；其實日本這樣的已開發國家，仍保持著吃昆蟲的傳統。

阿傑說明，在長野、秋田等不臨海的地區，冬季蛋白質來源有限，因此傳統上在秋收後，會捕捉蝗蟲、用糖跟醬油熬煮，做成「甘露煮」，如今也以罐頭形式販售。

在食藥署「台灣的可食用昆蟲及昆蟲來源製取之原料」的正面表列上，僅有紅蚯蚓、蜂蛹、擬黑多刺蟻、蠶蛹等4種。

台灣大學昆蟲系名譽教授楊平世推廣食蟲多年，他曾在2015年與台大實驗林管理處研究助理陳陽發共同在國內期刊「自然保育季刊」發表文章「食用昆蟲－吃昆蟲的一百種理由」。

陳陽發說明，確實野生蟲多少會有寄生蟲問題，但就像豬肉一樣，只要充分加熱就可避免風險。要注意的是，田間抓到的蟲隻可能會受到施用農藥影響，因此若想嘗試食用，務必要找新鮮活蟲。不過，若走向量產、有專門飼養，就能大幅降低這兩項風險。

陳陽發也提醒，昆蟲富含甲殼素，含量可能甚至比蝦蟹都高，因此吃蝦蟹會過敏的民眾，吃昆蟲過敏的機率也很高，應該盡量避免。

從小喜歡抓蟲的阿傑，兒時有次抓到台灣大象鼻蟲，母親因此與他談起，自己小時候在田中抓蟲烤來吃的經驗，母子倆人因此有了共同回憶。

陳陽發也指出，除了早期台灣農村，在烏來泰雅族、屏東山地門鄉等原住民聚落，也有吃蟲習慣。推動食用昆蟲，除了在環保、教育上的意義外，也有利文化保存。

針對這次爆出爭議的椿象，陳陽發表示，其實在東南亞地區、中國貴州、雲南等地，都有非常悠久的食用傳統，食用紀錄甚至可追溯至唐朝時期，如今也留有各樣菜譜。

然而這樣民間有食用習慣卻法規無法販售的食物，不僅只是民眾比較不熟悉的椿象，就連坊間常見的「虎頭蜂酒」，儘管在台灣、中國、東南亞地區都有上千年食用歷史，在食藥署規定中，仍無法合法販售。

陳陽發說，還有許多野果、野菜，可能在民間或原住民族群有食用習慣，卻未被認可為可供食品使用的原料，但這些其實都符合政府近年積極推廣的森林副產物、地方創生，更與生物多樣性、永續利用息息相關，因此盼在產官學合作下，讓這些「食之有年」的食材能合法上市。

風險 食安

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