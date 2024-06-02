全台慎防豪雨雷擊強風！今天降雨最劇烈 中午過後北部有感
台灣附近雲量比較多，有明顯的強對流。中央氣象署預報員趙竑表示，今天稍早有明顯的線狀對流，從海峽側移動到台灣的中南部地區，所以氣象署針對中南部發布大雨特報。提醒民眾，今天西半部、東北部地區容易有短延時強降雨，甚至會有雷擊、強陣風。
馬力斯颱風昨天已減弱為一般低氣壓，趙竑表示，讓鋒面前緣水氣比較多，今天隨著鋒面影響台灣。今天是鋒面影響台灣最明顯的時候，各地都會有短延時大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風。
今天降雨預測部分，趙竑表示，今天西半部、東北部地區容易有明顯降雨，而且會有局部大雨、豪雨等級的降雨出現。上午降雨集中在中南部，中午過後北部地區降雨也會逐漸比較明顯，中南部降雨仍持續，尤其注意中南部山區降雨會愈來愈明顯。
至於這波降雨何時趨緩？趙竑表示，今晚整體而言天氣仍不穩定，鋒面從北往南移動，慢慢移動到台灣南部地區，北台灣的降雨會逐漸趨緩，轉變為有停雨空檔的短暫陣雨。中南部地區雨勢仍比較明顯，特別是山區可能還是會有短延時強降雨。
未來1周天氣，趙竑表示，今天晚上台灣仍然受到鋒面影響，明天鋒面已經南壓到巴士海峽，台灣受到北邊比較乾冷的空氣影響，明天之後整體降雨趨緩，周三雖然鋒面已經移動到外海，不過華南又有一波鋒面建立，並且水氣逐漸增加，周三至周六台灣都是受到華南水氣影響，由於水氣豐沛，所以台灣附近降雨機率偏高。
未來1周降雨趨勢，趙竑表示，明天、周二鋒面位於巴士海峽，主要降雨以中南部、花東為主，北部地區零星飄雨。周三華南水氣增加，台灣附近降雨機率提高，尤其西半部降雨範圍廣泛、持續時間也會比較長，花東地區局部短暫陣雨。周五、周六水氣比較多，尤其山區雨勢會比平地明顯一些。
未來1周溫度趨勢，趙竑表示，周一因為鋒面移動到巴士海峽，台灣附近受到鋒後的涼空氣影響，各地降到30度以下，北台灣高溫降到24、25度，感受上比較涼爽舒適，其他地方仍是比較溫暖的天氣狀況。到了周二、周五各地高溫又回升到30度比較悶熱的天氣狀況。
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