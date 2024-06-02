沒症狀不代表健康！ 醫揭5高風險族群：長期高壓者要注意

許多病患平常看起來沒症狀，但在住院後，為何感覺身體狀況越來越差？重症專科醫師黃軒指出，這其實是很多人的誤區，沒症狀不代表身體健康，醫生是不會平白無故要人住院的，並點名五個高風險族群。

黃軒表示，許多隱藏的健康問題，都是在定期的體檢中被發現的，尤其中老年朋友可能覺得自己身體硬朗，就忽略了定期體檢的重要性，等到真的不舒服才去醫院，檢查才發現高血壓、糖尿病、心腦血管問題早已悄悄來到身邊。

黃軒也特別點出一些看似健康卻不健康的高風險族群，提醒民眾最好定期體檢、提早預防。

一、家族癌症史

如果家中有人曾罹患肺癌、大腸癌等，罹癌風險可能會增加，應定期做乳房攝影檢查、肝功能檢查以及胃鏡檢查等。

肥胖與多種癌症有關，包括肺癌、心臟病、糖尿病等，控制體重、健康飲食和適量運動，才能有助於降低罹患癌症的風險。

三、抽菸和喝酒

長期抽菸和過量飲酒，恐成肺癌、口腔癌、食道癌等高風險族群，戒菸和限制飲酒是重要的健康習慣。

四、年齡

隨著年齡增長，罹患某些癌症和慢性疾病的風險也會增加，建議50歲以上民眾定期做乳房攝影檢查、甲狀腺檢查、大腸癌篩檢等。

五、情緒壓力

長期處於高度壓力狀態的人，將成為罹患癌症和其他慢性病的健康高風險族群者，如肺癌、大腸癌、乳癌以及胰臟癌等，提醒民眾日常應保持心理健康，適當的壓力管理對預防癌症很重要。