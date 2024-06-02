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鋒面雲系續移入台灣 經部應變小組提前開設二級因應

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
梅雨鋒面雲系持續移入台灣，經濟部應變小組提前開設二級因應。圖／經濟部提供
梅雨鋒面雲系持續移入台灣，經濟部應變小組提前開設二級因應。圖／經濟部提供

今（2）日上午開始，梅雨鋒面挾帶馬力斯颱風消散後殘餘水氣移入台灣，經濟部緊急應變小組上午9時提升二級開設，經濟部水利署暨所屬水資源、河川分署及台水、台電公司密切監控天氣變化，並提醒縣市政府啟動抽水站及抽水機，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，以保障人民生命財產安全。

水利署表示，因應可能豪雨，昨日下午6時水利署即成立應變小組三級開設，以掌握整體水情與災情狀況，氣象署也提醒今日台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，由於降雨雲系持續移入台灣，經濟部應變人員緊盯氣象變化，與地方保持密切聯繫提醒滯洪池預為排空，必要時對於積淹水地區進行道路交通管制，並啟動抽水機加速退水，共同因應確保民眾生命財產安全。

在供水方面，水利署指出，近日降雨對於水庫水情均有助益，在與農政單位共同配合節水灌溉，強化蓄水調度下，有信心完成年一期稻作供灌作業，也要求各水庫強化高濁度之供水調度及防洪應變，水利署將盡全力穩定供水，也請全民一起護水節水，守護珍貴水資源。

水利署也說，豪雨特報發布期間非必要請勿進入山區、河道、海邊等危險地區，出門前注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，多一分警戒，少一分災害。

水利署 淹水 豪雨

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