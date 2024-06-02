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6月5日「芒種」節氣 民俗稱「九毒日」…勿愛愛保元氣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月5日將進入芒種節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片
本月5日將進入芒種節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照片

本月5日中午12時10分會進入「芒種節氣，此節氣又熱又濕，容易惱怒憂鬱。命理師楊登嵙建議，此節氣的半個月，有鼠、牛、馬、羊四個生肖需要注意脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，易引起腸胃急性病症，禁忌到醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

命理師楊登嵙說，本月月5日中午12點10分節氣來到「芒種」，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

楊登嵙說，一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，「芒種」也稱為「忙種」，有「忙著種」之意，是指農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間也剛好正逢芒果盛產期。

楊登嵙說，農曆五月的溼熱節氣又稱毒月，也有「九毒日」說法，分別是農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七，這9天稱為 「天地交泰九毒日」，以及農曆五月十四日為「天地交泰日」，加起來一共10天。建議這10天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損。

節氣 芒果 芒種

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