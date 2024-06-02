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大雷雨開炸 鄭明典：強對流連結成帶狀 往南部接近中
中央氣象署針對中南部、澎湖10縣市發布大雨特報，稍早雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續至上午9時45分。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，強對流連結成帶狀，往南部接近中。
今天鋒面影響，北部及東北部天氣稍轉涼；西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，鋒面影響期間，天氣較不穩定，易有短延時強降雨、雷擊及強陣風。
明天鋒面南移至巴士海峽，北部及東北部天氣稍涼，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。今天雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。
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