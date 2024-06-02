雲嘉南大雷雨 粉專：西部大雨即將開始

今天鋒面影響，天氣不穩定，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、雲林縣、嘉義縣。持續時間至上午9時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西部大雨即將開始，海峽雲雨帶即將進入西部地區雨勢將會增強。尤其未來1小時台中至台南有較大雨勢。

氣象署表示，今天西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。

氣溫方面，由於降雨明顯，加上有東北風吹拂，今天北台灣天氣會稍轉涼，預測北部、東北部及東部高溫約28、29度，其他地區32、33度；低溫方面，北部及東北部約23、24度，其他地區26、27度。

金門及馬祖易有較強陣風；上午起雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，航行及作業船隻注意安全。