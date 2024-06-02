10縣市大雨特報！鋒面通過豪大雨 下午到入夜雨量最驚人

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，中南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣。

鋒面系統昨天已經開始影響台灣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，真正影響較大的時間點將會落在今天。

吳聖宇表示，除了鋒面通過外，由原來的馬力斯颱風減弱後轉化的低氣壓也要通過，帶來較強的西南風，因此西半部地區普遍會有陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生機會。

山區加上地形抬升作用，甚至會有局部單點豪雨的可能性。吳聖宇表示，尤其是下午到入夜這段期間可能是雨量最大的時候，務必要多加注意，東半部地區受影響較小，但也會有短暫陣雨或雷雨。

吳聖宇表示，今晚隨著鋒面及低壓系統東移南壓，風向普遍轉為東北風，水氣減少，降雨可望逐漸緩和，午夜過後除了山區、花東地區預報仍有短暫陣雨外，其他大部分地方可望轉為多雲或陰的天氣。

強降雨的時間雖然不長，但是，吳聖宇表示，預報資料顯示雨勢可能不小，還是要特別注意。除了雨勢之外，今天風勢也會比較大，尤其是西半部沿海，可能有強陣風出現的機會。

明天鋒面南壓至巴士海峽，吳聖宇表示，受到東北季風環境的影響，水氣較少，各地大致為多雲或有陽光天氣，山區午後受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨機會。

溫度將較為轉涼，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫只有24-27度，花東地區27-29度，中南部還是相對稍微高一些，高溫可以到30度上下。

周二東北季風減弱，吳聖宇表示，鋒面仍大致停留在巴士海峽，不過水氣有稍微北上趨勢，中部以南地區雲量增多，可能有局部短暫陣雨，北部、東半部大致仍是多雲天氣，山區午後配合熱力作用，仍有局部短暫陣雨或雷雨機會。溫度方面會開始回升，北部、東半部高溫27-30度，中南部高溫30-32度。

周三起鋒面逐漸退回大陸華南內陸重整，台灣附近又將轉為東南到偏南風環境，吳聖宇表示，水氣增多，整體大氣環境又會變得不太穩定，中部以南、台東地區有短暫陣雨或雷雨，山區午後也容易有熱對流發展降雨機會，可能有局部較大雨勢或大雷雨發生的可能性。

吳聖宇表示，這樣的天氣型態，有機會持續到下個周末，之後鋒面再往南接近，可能會落在端午節前後，但是不確定性仍高，有待持續觀察。

風向轉變之後，暖濕空氣影響較大，各地氣溫也偏向悶熱，吳聖宇表示，雖然因為雲多降雨機會較多的關係，預報高溫沒有特別高，但是各地高溫來到30度或以上的可能性還是很大，加上濕度高，體感應該是不太舒適的一段時間。