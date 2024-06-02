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中彰澎大雨特報 鄭明典：回波來了 會是全台有感的降雨系統

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，回波來了，不特別強，但應該會是全台有感的降雨系統。圖／取自 中央氣象署網站
鄭明典表示，回波來了，不特別強，但應該會是全台有感的降雨系統。圖／取自 中央氣象署網站

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市、彰化縣、澎湖縣大雨特報，台中、彰化地區及澎湖今天有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，回波來了，不特別強，但應該會是全台有感的降雨系統。

今天鋒面通過，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，澎湖、金門、馬祖中午以前易有驟雨，西半部及宜蘭地區降雨亦將逐漸明顯，花東地區也有短暫陣雨或雷雨，各地留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。

今天白天澎湖、金門、馬祖、西半部、宜花地區及台東山區易有大雨或局部豪雨。氣象署說，今天晚間，苗栗以南及花東地區仍有局部大雨，中南部山區仍有局部豪雨發生的機率，北部降雨強度將逐漸趨緩。明天鋒面往南移至巴士海峽，南台灣降雨相對其他地區明顯，不過整體雨勢已經比今天趨緩許多。

氣象署表示，對流發展旺盛時，注意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。雨中路面濕滑、能見度差，行車用路注意安全。震後土質較為脆弱，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；沿海風浪大。

今天鋒面降雨趨勢分析。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
今天鋒面降雨趨勢分析。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署 澎湖縣 馬祖

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