劇烈變天！ 鋒面+西南風到 中午低壓接力恐暴雨強風

「留意今天的降雨」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天降雨仍算溫和，真正值得注意的是今天白天開始的降雨，尤其是下午到入夜這段期間，隨著低氣壓通過台灣北部，低壓中心南側有較強的西南風移入，預估會是降雨最為明顯的一段時間。

吳聖宇表示，迎風面西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨發生機會，要等到今晚低氣壓中心進入台灣以東，鋒面南壓，風向也急轉東北風後，降雨才會逐漸緩和下來。

雖然強降雨時間可能不長，但是他說，預報資料來看，降雨量都有一定程度。低壓通過期間也可能伴隨較強的陣風出現機會，尤其沿海，應該會有較強的陣風發生，要特別小心。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨至上午低壓（原本的馬力斯颱風）開始東移，西南風增強，輸送更多水氣，雨區擴展到全台灣。󠀠