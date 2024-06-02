快訊

16縣市達共識…藍白再戰財劃法 要求中央釋出5千多億給地方

劇烈變天！ 鋒面+西南風到 中午低壓接力恐暴雨強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劇烈變天！ 鋒面+西南風到 中午低壓接力恐暴雨強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天開始降雨，尤其下午到入夜會是降雨最明顯的時間。西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨發生機會。本報資料照片
今天白天開始降雨，尤其下午到入夜會是降雨最明顯的時間。西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨發生機會。本報資料照片

「留意今天的降雨」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天降雨仍算溫和，真正值得注意的是今天白天開始的降雨，尤其是下午到入夜這段期間，隨著低氣壓通過台灣北部，低壓中心南側有較強的西南風移入，預估會是降雨最為明顯的一段時間。

吳聖宇表示，迎風面西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨發生機會，要等到今晚低氣壓中心進入台灣以東，鋒面南壓，風向也急轉東北風後，降雨才會逐漸緩和下來。

雖然強降雨時間可能不長，但是他說，預報資料來看，降雨量都有一定程度。低壓通過期間也可能伴隨較強的陣風出現機會，尤其沿海，應該會有較強的陣風發生，要特別小心。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨至上午低壓（原本的馬力斯颱風）開始東移，西南風增強，輸送更多水氣，雨區擴展到全台灣。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其今天中午到明天凌晨低壓將通過台灣上空，加上原本的鋒面、強盛西南風，雨勢會更加持續。西部地區有強降雨訊號，是這波降雨最高峰。󠀠低壓通過期間，特別小心劇烈天氣發生。

今晚至深夜低氣壓東移遠離，西南風轉東北風，午夜後降雨明顯趨緩。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今晚至深夜低氣壓東移遠離，西南風轉東北風，午夜後降雨明顯趨緩。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天中午起至入夜，低氣壓通過，南側西南風甚強，中南部山區防豪雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天中午起至入夜，低氣壓通過，南側西南風甚強，中南部山區防豪雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天中午到明天凌晨低壓將通過台灣上空，加上原本的鋒面、強盛西南風，雨勢會更加持續。西部地區有強降雨訊號，是這波降雨最高峰。󠀠本報資料照片
今天中午到明天凌晨低壓將通過台灣上空，加上原本的鋒面、強盛西南風，雨勢會更加持續。西部地區有強降雨訊號，是這波降雨最高峰。󠀠本報資料照片

強降雨 颱風

延伸閱讀

今鋒面由北往南西半部雨下很大 吳聖宇：上半天最明顯

今明慎防局部大雨 艾維尼颱風將生成、估路徑此時北轉

首颱艾維尼如生成 吳聖宇曝可能影響及一點需再觀察

首颱「艾維尼」生成發展預測分歧 吳聖宇曝對台影響

相關新聞

劇烈變天！ 鋒面+西南風到 中午低壓接力恐暴雨強風

「留意今天的降雨」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天降雨仍算溫和，真正值得注意的是今...

無障礙診所卡關 身障盟嘆：醫療難分級

台灣明年進入每五人就有一人是六十五歲以上長者的「超高齡化社會」，推估將有一成以上的長者，生活無法自理需輔具協助，身心障礙...

孫安佐泰國呼麻脫序被捕 醫曝施用者若屬「這類人」易慢性成癮

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，赴泰國吸食大麻後出現脫序行為，遭警方逮捕安排入住精神醫療院所。精神科醫師、三軍總醫院副院長葉...

6縣市大雨特報 吳德榮：鋒面挾馬力斯殘餘水氣 慎防劇烈天氣

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園、新竹山區及大台北、基隆、宜蘭地區有局部大雨發生的機...

鼓勵職訓 歸化新住民報名加權3％

新住民職業訓練專班行之有年，勞動部官員指出，歸化的新住民還是可以參加職訓專班，只是必須比照國人自行負擔兩成學費，今年五月...

醫院裡的心靈捕手 台大醫籲「兒童醫療輔導師」制度化

近年國內外日趨重視心理健康，除了於校園、家庭恐遭遇心理議題，就醫過程也可能在不熟悉的狀況產生「嚴重壓力反應」，留下童年負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。