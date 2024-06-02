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16縣市達共識…藍白再戰財劃法 要求中央釋出5千多億給地方

劇烈變天！ 鋒面+西南風到 中午低壓接力恐暴雨強風

6縣市大雨特報 吳德榮：鋒面挾馬力斯殘餘水氣 慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明晨各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降、天氣轉涼。本報資料照片
今天至明晨各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降、天氣轉涼。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園、新竹山區及大台北、基隆、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有線狀雲系接近中，伴隨強降水回波。

吳德榮表示，今天至明晨鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降、天氣轉涼。有中小尺度對流系統發展的機率，應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨。今天北部19至28度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至32度。

明天白天起至周二鋒面南移至巴士海峽，吳德榮表示，台灣轉晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率；明晨仍很涼、白天起氣溫逐日漸升。

吳德榮表示，周三至周五中高層雲移入，並逐漸增厚，偶有短暫陣雨的機率，大氣趨不穩定，午後近山區另有對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率，北台灣稍偏涼。周六中高層雲消散，各地晴時多雲、氣溫略升，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮 雷雨

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