全台今天防大雨 北部轉涼

中央氣象署指出，今天鋒面影響，加上鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，清晨起降雨會更加明顯且持續，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率，要留意劇烈天氣及積淹水。另外，北部及東部受東北風影響轉涼，低溫約二十三、二十四度。

氣象署預報員林定宜表示，馬力斯颱風昨天清晨在廣東登陸，並減弱成熱帶性低氣壓向東北前進，昨天已併入鋒面，鋒面帶上低壓氣旋殘留的水氣，會持續增加台灣今天的雨勢。

今天鋒面影響台灣，天氣更不穩定，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率，要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣及積淹水。

林定宜指出，溫度方面，北台灣轉涼，北部、東北部及東部地區高溫約二十八、二十九度，低溫約二十三、二十四度；其他地區高溫仍有三十二、三十三度，低溫約二十六、二十七度。另外，今天雲林以北沿海地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬地區都要留意八到九級強陣風。

明、後天鋒面南移到巴士海峽，台灣偏東北風環境，北部及東北較涼，雨勢趨緩，中南部及花東仍有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫陣雨。周三至周六水氣偏多，周三、周四西半部有短暫陣雨，東半局部有短暫陣雨；周五、周六則是各地有局部短暫陣雨。