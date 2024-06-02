無障礙診所卡關 身障盟嘆：醫療難分級

台灣明年進入每五人就有一人是六十五歲以上長者的「超高齡化社會」，推估將有一成以上的長者，生活無法自理需輔具協助，身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，若加上身障者，超高齡社會的台灣，將近萬人因行動不便而難以自行就醫，而國內醫療機構設置標準修法停滯，新設置診所無障礙空間規畫卡關，憂心將造成就醫困難。

輪椅族曉雯（化名）家住在北市大安區，住家後不到一百公尺處，即有一家診所，但因診所門前設有多達七階的樓梯，且診所內通道狹小，目測就能判斷無法讓輪椅順利進出，身體不適只能搭計程車到車程約廿分鐘的大醫院看診。

洪心平表示，兩年前，衛福部曾修訂醫療機構設置標準，並推出草案，草案規範僅對新設立的診所新增二點要求，必須安裝坐式馬桶，以及主要出入口的淨寬達九十公分以上，且無高低差，若有高於○點五到三公分的高低差，應設二分之一的斜角。但草案推出後，遭到醫師團體反對，讓新設診所至今都沒有強制要求最基本的無障礙設施。

洪心平說，政府強調分級醫療，診所正是民眾就近就醫的重要一環，但沒有友善環境，只會讓民眾捨近求遠看診。衛福部次長林靜儀表示，將持續邀相關團體收集意見。