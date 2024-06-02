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醫院裡的心靈捕手 台大醫籲「兒童醫療輔導師」制度化

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

近年國內外日趨重視心理健康，除了於校園、家庭恐遭遇心理議題，就醫過程也可能在不熟悉的狀況產生「嚴重壓力反應」，留下童年負面經驗，而增加成年後罹病的機率。台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，國外行之多年的兒童醫療輔導師，在台灣只有五人，盼能藉由政策引導，讓醫療輔導師培訓、認證制度化。

接觸醫療過程，也會導致兒童面臨負面經驗，造成醫療創傷。呂立表示，他曾遇過一個孩子，一進診間就大哭，經詢問得知，病童過去就醫曾被抽過鼻子，對醫療場域留下負面印象，導致後續家長要帶孩子到醫院，總得花費九牛二虎之力，影響就醫時機。

呂立說，醫療創傷的影響因人而異，但若已影響日常行為，且未即時獲得良好的支持與保護，後遺症恐會遺留至成年，造成抽煙、酗酒、生涯成就打折等後果。

呂立說，目前先進國家的兒童醫院多設有醫療輔導師，在醫療過程中引導、傾聽孩童意見，以和台大兒童醫院規模類似的美國波士頓兒童醫院為例，一家醫院設有七十名醫療輔導師，但全台只有五人赴北美取得證照。

呂立表示，國外多是藉由保險制度鼓勵醫院設置醫療輔導師，但國內全民健保沒有相關支付機制，衛福部優化兒童醫療網計畫，則較著重在醫療層面，在心理社會支持方面較少著墨，「國外把醫療輔導師視為必要，但台灣現在仍有很多挑戰」。

立法委員王正旭說，兒童癌症患者治療過程較成人辛苦，需要社會資源支持，希望醫療輔導師在台灣制度化，接軌國際讓病童在醫療服務之外，能獲得心理社會支持，治療順利成為康復者後，能夠提供社會更多抗癌力量。

衛福部醫事司簡任技正李中月表示，兒童醫療比一般醫療困難，衛福部已將優化兒童醫療網第二期計畫上報至行政院，等待核定。

衛福部醫事司司長劉玉菁表示，該計畫預計編列一三九萬經費，用於留任兒科的人才，並鼓勵醫院落實以兒童為中心的醫療服務。

台大 患者 衛福部

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