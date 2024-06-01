中榮間質性肺病整合照護中心 結合9科室協力抗肺纖維化

肺纖維化（菜瓜布肺）病因眾多，包含自體免疫疾病、抽菸、環境暴露等，常見症狀則有喘、咳、累等，患者易被誤診為感冒、氣喘等疾病，因而延誤治療，也易合併肺動脈高壓，根據統計，從診斷到死亡僅2年半。

台中榮民總醫院今舉辦間質性肺病（ILD）整合照護中心（下稱中心）病友會，吸引近70位病友參與，甚至有桃園病友一早搭高鐵南下出席，感謝團隊的細心照護，台中榮總副院長傅雲慶表示，中心不僅是全台首間整合9個科室共同照護肺纖維化的醫療機構，收案量也居全台之冠，可為患者爭取細胞治療臨床試驗在內的最先進治療。

當肺部反覆發炎、癒合形成疤痕，將漸趨僵硬，影響氣體交換，形成間質性肺病，患者將出現喘、咳、累、杵狀指、肺囉音等症狀，若病情持續惡化，可能導致肺纖維化，也就是俗稱的菜瓜布肺。

台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴表示，肺纖維化初步可以透過LDCT判別，再經由肺功能檢查診斷，由於肺纖維化的疾病成因眾多，如自體免疫疾病、抽菸、家族史等，又會影響其他器官，因此需要胸腔內科、心臟內科、免疫風濕科、復健科、放射科、醫學研究部、胸腔外科、病理檢驗部、護理部等9個科室的整合照護。

「雖然疾病不可逆，但及早診斷、治療，仍能有效控制病況。」傅彬貴表示，接下來中心也將與基層診所合作，若患者有相關症狀，醫師將啟動轉診流程，讓患者及時接受診治。

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮說，去年底健保擴大給付抗纖維化藥物，有效幫助患者控制疾病，若再加上基層診所及時轉介，有望縮短診治時程。

今天遠從桃園來參加病友會的曾先生分享，他在台北被診斷為肺纖維化後，某次出國前，突然出現嚴重咳、喘等症狀，醫師建議不宜搭飛機，且須購買氧氣機使用，「當時我感到沮喪，難道人生要開始用氧氣機嗎？真的很不甘心。」

於是曾先生上網找資料發現間質性肺病整合照護中心，進而就醫。當時傅彬貴對曾先生說，他肺纖維化尚不嚴重，只需接受類固醇治療，仍能上飛機，「有醫療團隊在背後支持，至今身體狀況穩定，即使下周再出國也不擔心。」

台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男表示，肺纖維化成因之一是自體免疫疾病，台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳彥如說，自體免疫疾病裡，高達五成全身性硬化症患者合併間質性肺病，皮肌炎5成6，類風濕性關節炎3成3；治療方法除了抗纖維化藥物，也可使用類固醇及免疫抑制藥物來控制肺部發炎。

肺纖維化也會導致肺動脈出現不正常收縮、阻塞或狹窄，進一步提高血壓，迫使右心室因更費力打血進去肺部而負荷過量，增加心衰竭猝死風險。台中榮總心臟血管中心主任林維文說，一般會透過心電圖、心臟超音波、心導管檢查診斷肺動脈高壓，一旦確診，患者不僅要控制體重、規律運動、均衡飲食，以降低心肺負擔，也須避免服用偏方，並依照醫囑接種疫苗。

傅彬貴建議，肺病患者最需接種肺炎鏈球菌、流感、百日咳、新冠XBB、帶狀疱疹、呼吸道融合病毒等疫苗，避免出現重症，惡化肺部功能。

雖然肺病易使患者感到喘、累，不過，台中榮總復健醫學部主任程遠揚表示，運動與藥物一樣重要，維持肌耐力等身體所需能力，才能減少依賴他人；台中榮總心肺復健科物理治療師卓俐吟則分享，當患者感到喘時，可以站姿找椅子或桌子，身體向前傾，放鬆脖子、橫膈肌肉，或以坐姿抱著枕頭向前傾，慢慢呼氣、吐氣，無抱枕則把手肘放在膝上；平時也應習慣腹式呼吸法，幫助放鬆身體。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康