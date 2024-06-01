科技防災 水利署整合AI及行動創新提升洪水預警準確度

行政院已核定新一期「水災智慧防災計畫」，五年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量。經濟部水利署近年以人工智慧AI技術，以及行動創新（active and innovative）方法，基於氣候變遷未來環境預測，透過問題評析結果解決及延續前期計畫成果的應用，完備智慧防災應變機制提升大規模水災應變能力，強化科技防災能量，以確實地掌握氣象與水情變化，快速進行災害警戒通報，精進防減災技術及服務，強化全民防災承洪韌性，以減少人民遭受災害損失。

水利署指出，新一期計畫延續前期並整合過去累積發展成果，運用智慧防救災量能及決策支援效能，推動數位化管理水災風險圖資及淹水潛勢圖資、整合應用創新技術（AI、5G、IOT、影像辨識）推動創新防災數位轉型，目前已提升未來六小時洪水預警準確度，同時擴大全國智慧防汛網絡監測站廣度及密度達1,200站及提升民間災防能力，並利用行動水情APP、LINE BOT迅速災情資訊傳遞至第一線防災人員，提升整體防災應變量能及建立社區、民眾對極端災害風險認知，以逐步完成足以因應大規模水災減傷亡、少災損目標。

水利署表示，目前已設置2,072部淹水感測器及水情影像雲端平台收集收集8,769支攝影機影像，即時監看AI辨識淹水資訊，隨時可支援進行抽排水任務之大型移動抽水機共1,676部及1萬9,500多公尺防水擋板，預先布署於全台各地，易淹水地區成立544個水患自主防災社區及1,477位防汛護水志工，加上企業合作共同執行及協助在地水利防災工作，初步完成推動智慧防救災及基礎建立之階段任務。

水利署也強調，防災工作沒有最好只有更好，持續完備各項計畫，落實於防災整備行動，防汛期間降雨預報有其不確定性，也呼籲民眾要提高警覺，注意水溝蓋及排水孔清理，上下班出門前留意氣象預報及水情警戒資訊，避開淹水區域。可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，多一分警戒，少一分災害。