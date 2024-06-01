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李孟諺視察花蓮鐵公路 要求研究短期提高道路安全作法

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺前往和仁車站視察鐵路邊坡復建情形。圖／交通部提供
交通部長李孟諺前往和仁車站視察鐵路邊坡復建情形。圖／交通部提供

交通部長李孟諺今上午前往花蓮縣參加世界自行車日響應活動，活動後搭乘台鐵R200柴電機車前往視察鐵公路震災後復建情形，要求各機關盡全力加速提升花東地區聯外交通的可靠度，也叮囑相關單位掌握期程，除了長期的工程計劃，也應研究短期快速且能提高安全的作法。

李孟諺今先於花蓮機務段視察機班運作及車輛維修整備情形，隨後前往台鐵和仁站北迴線K48+500處、台9線158.3K處聽取災後復舊進度簡報。台鐵公司說明，歷經0403花蓮地震及0422和仁土石流的影響，均於24小時內完成中斷路段搶修恢復通車，今凌晨於花蓮地區發生芮氏規模5.5地震，於東幹線發車前全面巡查無虞後順利發車。

台鐵公司指出，台鐵和仁站南邊因台9丁山側土石坍崩坍，遭大量土石流灌入，淹蓋路線造成中斷。為維護旅運安全，規劃分段清淤提升蓄災容量、中期加強邊坡保護及告警設施，長期則設置明隧道方式加強行車安全。公路局表示，台9線已規劃於邊坡刷坡後辦理被動式防落石網及落石告警，預計可在今年底完成。

李孟諺指出，提供民眾一條安全回家的路，交通部責無旁貸，對於台鐵公司及公路局積極搶修以及各項努力，他要表達肯定與感謝，另也指示施工單位儘速完成鐵公路相關復建修復工作。除了長期的工程計劃，也應研究短期快速且能提高安全的作法，滿足民眾行的需求。

李孟諺表示，0403花蓮地震和近期的豪雨過後，造成嚴重的土石坍方，由於158.3k處路段與台鐵軌道相鄰，提醒施工單位要提高警覺。另外，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上應可即時通知台鐵公司進行必要的預警作為，兩單位應互通有無，以維用路人的安全。

交通部長李孟諺聽取台9線158.3k邊坡短中長期復建規劃。圖／交通部提供
交通部長李孟諺聽取台9線158.3k邊坡短中長期復建規劃。圖／交通部提供

台鐵 土石流 地震 李孟諺 花蓮 落石

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