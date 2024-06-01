北橫遊客中心去年底整修啟用 公廁易阻塞、馬桶螺絲鬆脫

桃園大溪北橫遊客中心去年11月整修完成後啟用，不過公共廁所老舊啟用至今10餘年未改善，遊客多時管線快不堪負荷。桃園觀旅局表示，先前因慈湖園區與遊客中心同時整修，為避免民眾無廁所可用窘境，才分開施工，預計今年8月開工，12月完工，並朝擴大無障礙服務方向改善，盡速讓遊客有更舒適空間。

北橫遊客中心為遊客進入北橫山區的第1站，遊客可獲得旅遊資訊及休息，爭取交通部觀光署爭取7000萬元補助，將北橫遊客中心重新整修，去年11月重新啟用。

不過遊客中心廁所並未同步整修，且使用10餘年，許多廁所是蹲式有高低落差不符合無障礙空間，加上馬桶螺絲會鬆脫需要時常維修，且管線老舊，遊客多時容易堵塞，不足以供應使用需求，因此需要改善。

觀旅局表示，去年除北橫遊客中心外，慈湖園區也同時封園施工，為考量遊客仍有洗手間需求，因此將公廁整修列為第二期計畫，待其他工程完工後於今年再行施作。