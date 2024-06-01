孫安佐泰國呼麻脫序被捕 醫曝施用者若屬「這類人」易慢性成癮

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，赴泰國吸食大麻後出現脫序行為，遭警方逮捕安排入住精神醫療院所。精神科醫師、三軍總醫院副院長葉啟斌表示，吸食大麻的急性期會產生意識混淆以及興奮感，部分民眾因缺乏生活目標或內心空虛者，大麻的急性期感受容易使他們產生心理依賴，漸漸成為「慢性施用者」，出現成癮行為。

泰國大麻合法化之後，不少台灣民眾赴泰國旅遊藉機嘗試大麻，其中有人因施用後的不良反應，遭送至當地急診就醫。葉啟斌表示，短期、大量使用大麻，會產生興奮、虛無飄渺、現實混淆等急性反應，在急性期過後，若施用者生活缺乏目標，會想要一直待在虛幻情境中，產生心理依賴，成為慢性施用者。

葉啟斌說，研究顯示，慢性施用大麻者，會出現認知缺陷症狀，包括注意力不集中、記憶力不佳，導致患者與現實愈來愈脫節，日常必須執行的工作愈來愈難勝任，行為逐漸脫離一般社會規範，長久以往會產生憂鬱、心情低落等狀況，部分患者會出現衝動、魯莽的行為，這是因為對於行為後果難以辨識所致。

「不過，撇開大麻效應，吸食大麻者出現脫序行為，必須考量自身個性因素。」葉啟斌表示，會去嘗試大麻的民眾，本身多具有熱愛挑戰、富有好奇心，喜歡冒險刺激等人格特質，特定個性確實會導致民眾傾向使用成癮物質，個性因素是否是行為失常的原因之一需一併考慮。

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