若擴大老人免健保費 醫改會嘆「前方吃緊、後方緊吃」：加速健保破產

衛環委員會多名立委日前提案，綜合所得稅20%以下的65歲以上民眾可免繳健保費，健保署長石崇良表示，此舉恐讓健保收入短收400億元，形同讓受薪階級被拔兩層皮。醫療改革基金會執行長林雅惠表示，必須思考社會福利與社會保險間的界定標準，健保有社會保險的性質，必須思考財務公平性，否則恐讓健保加速破產。

依老人福利法規定，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。國民黨立委提案，近一年綜所稅稅率未達20%者全面補助。

林雅惠表示，台灣將面臨超高齡化社會的挑戰，同時還既存少子化問題，未來人口問題只會愈來愈嚴重。假設修法通過，每年新增補助健保費的對象會不只是會愈來愈多，而是「急速增加」，但健保主要收入來源的受薪階級人數卻漸漸減少，萬一此項法案若真的上路，健保收入可預期會愈來愈少，並會加速健保破產，「難道這對醫療院所、民眾會是一件好事？」

政府每年應負擔的健保費用，不得少於每年度保費扣除法定收入後金額的36%。林雅惠說，政府負擔的36%是否要涵蓋社會福利，其範圍必須清楚，健保現在財源已經面臨「供不應求」的困境，繳交保費的人減少，但使用的人卻增加，可是許多團體卻只想著如何擴大補助，儼然讓健保成了提款機，形同「前方吃緊、後方緊吃」不斷加重民眾負擔的弔詭狀況。

林雅惠質疑，政府應評估65至70歲族群，是否會因為健保費產生就醫障礙？依照現行狀況觀察，65歲到70歲族群面臨到的問題多為「照顧」議題，如自身的慢性病照顧、共病用藥管理等，而每個縣市祭出的補助以及福利措施不同，政府關注的是該族群的醫療問題，而不是僅靠補助健保費就能解決一切問題，她也強調，政府須界定「社會補助」跟「社會保險」，以及各縣市的健保補助標準。