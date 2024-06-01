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鋒面+低壓氣旋殘留水氣…明轉涼各地大雨狂炸！慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面影響，加上鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，清晨起降雨就會更加明顯且持續，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率。記者林澔一／攝影
明天鋒面影響，加上鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，清晨起降雨就會更加明顯且持續，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率。記者林澔一／攝影

中央氣象署指出，明天鋒面影響，加上鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，清晨起降雨就會更加明顯且持續，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率，要留意劇烈天氣及積淹水。另外，北部及東部受東北風影響轉涼，低溫約23、24度。下周一、周二雨勢趨緩，中南部及花東仍有局部短暫雨。

氣象署預報員林定宜表示，今天鋒面已逐漸下來，明天天氣更不穩定，清晨起降雨就會更明顯且持續，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地都有大雨或局部豪雨機率，要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風以及積淹水。

林定宜指出，溫度方面，明天降雨明顯，加上東北風，北台灣轉涼，北部、東北部及東部高溫約28、29度，低溫約23、24度；其他地區高溫仍有32、33度，低溫約26、27度。另外，明天雲林以北沿海地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬地區都要留意8到9級強陣風。

他表示，馬力斯颱風今天清晨在廣東登陸，上午減弱成熱帶性低氣壓，向東北前進，下午併入鋒面，鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣會持續增加台灣明天雨勢。

林定宜表示，下周一、周二鋒面南移到巴士海峽，台灣偏東北風環境，北部及東北較涼，雨勢趨緩，中南部及花東仍有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫陣雨。周三至周六水氣偏多，周三、周四西半部有短暫陣雨，東半局部有短暫陣雨；周五、周六則是各地有局部短暫陣雨，較後期天氣還有不確定性。

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