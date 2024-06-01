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孫安佐遭爆在泰國吸大麻 醫曝青少年成癮「1精神疾病風險增」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藝人狄鶯（左起）和孫鵬的兒子孫安佐，被爆出在泰國吸食大麻擅闖民宅而送進醫院治療。本報資料照片
藝人狄鶯（左起）和孫鵬的兒子孫安佐，被爆出在泰國吸食大麻擅闖民宅而送進醫院治療。本報資料照片

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，被爆出在泰國吸食大麻擅闖民宅而送進醫院治療。醫師指出，臨床上碰到的個案，多半是因為焦慮、失眠等症狀就醫，一問之下才發現有使用大麻，國外回溯研究發現，使用大麻的青少年，可能增加未來得到思覺失調症的風險；如合併菸酒等成癮物質，也要留意相關共病風險。

馬偕紀念醫院精神醫學部兼社區暨成癮防治科主任徐堅棋指出，臨床上較少遇到吸食大麻主動就診的個案，大多是因憂鬱、焦慮、失眠等症狀就醫，一問之下才發現有使用大麻，國外曾有研究顯示，青少年使用大麻，可能增加未來得到思覺失調症風險。

徐堅棋表示，該研究屬於回溯性研究，透過流行病資料等，比較思覺失調症患者發病前，是否使用大麻，發現有使用的個案，後續比較容易出現相關狀況，認為使用的量和頻率可能有關，門診觀察到，使用大麻的年齡層，仍以青少年為多。

大麻在醫療上的用途，包含疼痛或癌症造成不適感的舒緩，不過有些會使用大麻的人，本身就有些情緒或行為困擾，徐堅棋說，這些民眾使用的，多為娛樂性大麻，認為使用大麻可讓自己放鬆，但長期使用可能增加車禍、輕生等風險；如有合併菸、酒等成癮物質，造成的精神行為問題會更嚴重，包含心肺問題、肝臟問題或致癌等。

徐堅棋指出，因為有使用大麻的患者，多半因為失眠、憂鬱、焦慮等共病而就醫，會透過減少或改善精神症狀，以降低使用大麻情況，在針對大麻成癮的治療，一般會採動機式晤談，透過心理治療改善症狀，但更重要的還是和病人討論，出現類似情緒時要怎麼避免。

基本上成癮問題是慢性且容易復發的，徐堅棋說，治療過程中，很難沒辦法期待病人短時間就完全不使用，不過如果從原本一年365天有300天在使用，經治療減少為200天，就會認為有進步，但如果患者或家屬對治療呈現自我放棄狀態，可能會增加再使用機會。

衛福部食品藥物管理署指出，一般稱「大麻」指的是大麻植物，和大麻素、大麻素製劑不同，大麻植物包含多種大麻素，如四氫大麻酚（THC）、及大麻二酚（CBD）等，大麻及四氫THC屬於第二級毒品及管制藥品；CBD不屬於毒品及管制藥品，考量具有多種藥理活性及可能的醫療用途，我國以一般藥品列管，經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用藥品專案進口。

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