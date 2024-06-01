每種食材都有各自的保存方式，只要掌握訣竅，就能延長它們的保鮮期。農糧署於臉書分享了保存葉菜類的秘訣，指出若要延長其保存時間，在放入冰箱冷藏前，還有4個很重要的步驟，包括「去除黃葉或腐葉」、「使用廚房紙巾將葉菜捲起...

2024-06-01 15:05