聽新聞
test
0:00 / 0:00
為台灣種樹！歐德發起百林計畫 宜蘭種下第11座樹林
日前剛過的5月22日，也是國際生物多樣性日，而今年主題為「Be part of the plan 生物多樣性，你我共參與」，全球面對氣候變遷與暖化等危機，需要共同減碳，也要維護生物的多樣性。
歐德集團多年前就在德國開始有計劃地循環造林，2019年展開百林計畫，希望種植100座樹林，而今年歐德來到宜蘭佛光大學校區，與師生共同種下4種原生樹種，共108棵植物，包括有台灣國寶級植物油杉、闊葉五木的牛樟、黃連木、與四月雪流蘇，都是原生樹種，希望持續延續多樣化的樣態。
歐德集團副董事長馬國慶指出，為響應聯合國永續發展目標SDGs15：保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。此次在佛光大學造林，也希望透過校園環境教育，打造減碳環境。歐德的百林計畫與綠色冀泉合作，綠色冀泉創辦人陳宇華指出，台灣適合發展的智慧精緻林業，兼顧生態與生計，要在對的地方種下對的樹，有對的人養護，才能讓地球減碳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言