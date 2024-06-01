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為台灣種樹！歐德發起百林計畫 宜蘭種下第11座樹林

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
歐德集團在宜蘭佛光大學，種下108棵樹。圖／歐德集團提供
歐德集團在宜蘭佛光大學，種下108棵樹。圖／歐德集團提供

日前剛過的5月22日，也是國際生物多樣性日，而今年主題為「Be part of the plan 生物多樣性，你我共參與」，全球面對氣候變遷暖化等危機，需要共同減碳，也要維護生物的多樣性。

歐德集團多年前就在德國開始有計劃地循環造林，2019年展開百林計畫，希望種植100座樹林，而今年歐德來到宜蘭佛光大學校區，與師生共同種下4種原生樹種，共108棵植物，包括有台灣國寶級植物油杉、闊葉五木的牛樟、黃連木、與四月雪流蘇，都是原生樹種，希望持續延續多樣化的樣態。

歐德集團副董事長馬國慶指出，為響應聯合國永續發展目標SDGs15：保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。此次在佛光大學造林，也希望透過校園環境教育，打造減碳環境。歐德的百林計畫與綠色冀泉合作，綠色冀泉創辦人陳宇華指出，台灣適合發展的智慧精緻林業，兼顧生態與生計，要在對的地方種下對的樹，有對的人養護，才能讓地球減碳。

歐德集團在宜蘭佛光大學，種下108棵樹。圖／歐德集團提供
歐德集團在宜蘭佛光大學，種下108棵樹。圖／歐德集團提供

佛光大學 暖化 氣候變遷 永續 減碳 聯合國

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