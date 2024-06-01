振興強震後觀光 6月起遊花蓮好康補助一籮筐

交通部觀光署今天起啟動花蓮觀光振興方案，除補助住宿最高1000元外，又加碼台灣好行優惠，今天起直到年底，持電子票證可免費搭乘310太魯閣線等4條路線，台灣觀巴花東地區套裝可享2折優惠。

為振興震後觀光，觀光署提供一連串補助，今天起自由行到花蓮旅遊，入住合法旅宿，可享平日1000元、周五至周日500元優惠，20人以上團客2天1夜遊，每團補助2萬元。

不只如此，觀光署再加碼，今天起至12月31日，持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線，均可免費，除可飽覽花蓮山海美景，車上還有語音導覽介紹沿線景點，是相當方便的低碳旅遊交通工具。

花蓮縣政府觀光處表示，4條路線中，310、303、309採現場排隊免費搭乘，304洄瀾東海岸線因為是郵輪式公車，一天僅兩班次且是中型巴士，座位數有限，搭乘時以預約座位並付費的旅客優先上車，有空位才提供給現場排隊的旅客，不售站票。

此外，403地震後太魯閣國家公園休園，310太魯閣線沿線站點有調整，304洄瀾東海岸線今起去程站點調整為停靠磯崎海濱遊憩區、豐濱消防栓景觀台及石梯坪。