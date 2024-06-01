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衛福部曾要放寬這類長者健保補助 社家署盤點：已在補助之列

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
長者免健保議題在選前發酵，衛福部前部長薛瑞元曾跟進在野黨政策，要針對健保法第6類無所得、無人扶養長者免除健保費。本報資料照片
長者免健保議題在選前發酵，衛福部前部長薛瑞元曾跟進在野黨政策，要針對健保法第6類無所得、無人扶養長者免除健保費。本報資料照片

多名立法委員提出「老人福利法」修正版本，要讓綜合所得稅稅率20%以下的65歲以上民眾，免繳健保費。長者免健保議題在選前發酵，衛福部前部長薛瑞元曾跟進在野黨政策，要針對健保法第6類無所得、無人扶養長者免除健保費。衛福部社家署今說明，考量人口高齡化趨勢，若針對65歲長者免除健保費，恐會導致預算不斷疊加，公務預算來源是青壯世代繳稅民眾，有世代平衡的憂慮，而薛瑞元所說的對象，經盤點已幾乎全數納入相關補助。

衛福部社家署副署長周道君說，依健保法規定，中低收入長者本就依法補助不必繳交健保費，其他年齡中低收入戶則依社會救助法補助中低收入民眾一半的健保費用；而現行老人福利法授權地方政府，提供弱勢長者健保費補助，但考量地方財政壓力，衛福部已針對70歲以上中低收入戶給予健保費補助，至於未來如何調整，必須聆聽更多意見。

「若照立委提案，所得稅率20％以下健保費用都由政府出，今年就要花費359億，且隨人口老化，費用會不斷疊加。」周道君說，政府編列公務預算支應，其財源是來自繳稅的年輕世代，對於世代公平性有很深的憂慮，故衛福部對此持保留態度。

薛瑞元選前表示，將補助健保第6類109萬65歲以上長者中，所得相對較低、也未獲其他補助的弱勢者。社家署統計，目前每年70歲以上中低收入戶健保費補助，約花費國庫10億元左右。周道君表示，若要將年齡往下延伸至65歲，預估支出額度必須翻倍。

衛福部社家署署長簡慧娟則說，社家署對經濟弱勢長者補助對象採最低生活費2.5倍為基準納入，比一般中低收入戶最低生活費1.5倍更高，經過盤點，多數健保法第6類弱勢長者，已獲得相關補助。

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