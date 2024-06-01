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手刀搶打最後一波 下周一釋5.3萬劑免費肺炎鏈球菌疫苗

聯合報／ 記者蔡怡真／台南即時報導
衛福部疾管署釋出23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗10萬供50歲以上至64歲民眾接種，至今已接種2.4萬劑，下周一釋出最後一波5.3萬劑，短期政策即結束。圖為疫苗接種示意圖。本報資料照片
衛福部疾管署釋出23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗10萬供50歲以上至64歲民眾接種，至今已接種2.4萬劑，下周一釋出最後一波5.3萬劑，短期政策即結束。圖為疫苗接種示意圖。本報資料照片

疾管署5月28日釋出10萬劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗23價（PPV23）供50歲以上民眾施打，造成搶打潮。疾管署署長莊人祥1日指出，由於接種踴躍，下周一將釋出最後一波的5.3萬劑給地方政府，打完後此項福利政策，就結束，想打的民眾要留意各地方衛生所的接種疫苗的訊息。

莊人祥1日在台南參加「疫苗菁英訓練營」時指出，由於去年10月疾管署開放65歲以上民眾在接種結合型肺炎鏈球菌13價（PCV13）後，隔兩個月可再接種23價，加上也下修PPV23接種對象，從71歲下修到65歲，造成PPV23價有22萬劑的庫存，因此，從今年開始規畫放寬接種計畫。

莊人祥指出，為了消化22萬劑的庫存，在今年1日開放55歲到64歲原住民公費接種，4月再開放長照機構住民接種計畫，總計打了12萬劑，但庫存仍有10萬劑。

由於這些疫苗即將到期，有一萬多劑6月中旬有效期將屆，8萬劑也在11月初到期，因此，在與疫苗專家討論後，決定在5月28日開放50歲以上到64歲民眾免費施打的短期攻策，用完為止。

莊人祥指出，開放後的三天約打了2.6萬劑，接種狀況還不錯，因此，最後一波將在3日釋出5.3萬劑，僅留一萬劑給符合資格者備用。因此，想要搶打免費的PPV23價的50歲以上民眾，要留意各地衛生局的訊息。

另外，今年秋冬成人公費疫苗接種政策，莊人祥指出，今年會提供500萬劑的新冠疫苗JN.1，目前希望10日1日開放流感疫苗及新冠疫苗同步接種，第一階段同步開放65歲以上民眾接種，第二階段流感疫苗仍維持50歲以上民眾，而新冠疫苗應該就會開放全民接種。

會有流感及新冠同步接種的原因，在於去年有三個縣市屏東縣、宜蘭縣、苗栗縣同步接種，發現可帶動新冠疫苗接種率，莊人祥也笑說，自己已打了七劑的新冠疫苗，應該是全台灣最多的人，這三個地方政府接種效果良好，而國外的研究也認為如此，未來會建議左手打流感疫苗，右手打新冠疫苗。

莊人祥也自爆自己是免疫低下的族群，自己已打了七劑的新冠疫苗，應該是全台灣最多的人；他也提醒，免疫低下的族群及慢病等高風險確實要保護自己，醫師建議應該要接種的疫苗仍應要打。

新冠疫苗 流感疫苗 莊人祥

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