別再整把塞冰箱！農糧署曝4訣竅 輕鬆延長「葉菜類」保存時間

每種食材都有各自的保存方式，只要掌握訣竅，就能延長它們的保鮮期。農糧署於臉書分享了保存葉菜類的秘訣，指出若要延長其保存時間，在放入冰箱冷藏前，還有4個很重要的步驟，包括「去除黃葉或腐葉」、「使用廚房紙巾將葉菜捲起，吸收多餘水分」、「以根部朝內套入塑膠袋，留點縫隙以保持通風」、「儘速放入冰箱冷藏」等等。

農糧署於FB粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，若要延長葉菜類的保存時間，在冷藏前還有4個關鍵步驟。首先，葉菜類買回家後應先挑菜整理，去除黃葉或腐葉，如果沒有要馬上料理，建議勿先清洗。第二，可使用廚房紙巾包裹葉菜，吸收多餘的水分、保持乾燥，如果是以切開的高麗菜或大白菜等，則可在切口處覆蓋紙巾。

第三，將蔬菜以根部朝內的方式套入塑膠袋，打結時可以留點小縫隙、保持通風。最後，盡快將蔬菜放入冰箱的蔬果室冷藏，如果蔬果室空間充足，可以將蔬菜以直立或斜放的方式冷藏，能夠減少被壓壞或悶住的情況。

此外，農糧署也提醒葉菜類應於購買後1周內食用完畢，以免風味及營養流失。