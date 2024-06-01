快訊

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

僅5成考生答對…北市國小教甄自然科爭議題有機會翻盤？教育局給答案

無框行動用戶攜碼更便宜！3大通訊行資費比一比 最低379元上網吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再整把塞冰箱！農糧署曝4訣竅 輕鬆延長「葉菜類」保存時間

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署分享4個能延長葉菜類保存時間的方法。示意圖。圖／聯合報系資料照片
農糧署分享4個能延長葉菜類保存時間的方法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

每種食材都有各自的保存方式，只要掌握訣竅，就能延長它們的保鮮期。農糧署於臉書分享了保存葉菜類的秘訣，指出若要延長其保存時間，在放入冰箱冷藏前，還有4個很重要的步驟，包括「去除黃葉或腐葉」、「使用廚房紙巾將葉菜捲起，吸收多餘水分」、「以根部朝內套入塑膠袋，留點縫隙以保持通風」、「儘速放入冰箱冷藏」等等。

農糧署於FB粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，若要延長葉菜類的保存時間，在冷藏前還有4個關鍵步驟。首先，葉菜類買回家後應先挑菜整理，去除黃葉或腐葉，如果沒有要馬上料理，建議勿先清洗。第二，可使用廚房紙巾包裹葉菜，吸收多餘的水分、保持乾燥，如果是以切開的高麗菜或大白菜等，則可在切口處覆蓋紙巾。

第三，將蔬菜以根部朝內的方式套入塑膠袋，打結時可以留點小縫隙、保持通風。最後，盡快將蔬菜放入冰箱的蔬果室冷藏，如果蔬果室空間充足，可以將蔬菜以直立或斜放的方式冷藏，能夠減少被壓壞或悶住的情況。

此外，農糧署也提醒葉菜類應於購買後1周內食用完畢，以免風味及營養流失。

農糧署分享保存葉菜類的4個訣竅。圖擷自FB粉專「鮮享農YA - 農糧署」
農糧署分享保存葉菜類的4個訣竅。圖擷自FB粉專「鮮享農YA - 農糧署」

冰箱 廚房 農糧署 食材 高麗菜

延伸閱讀

好市多驚見「推車小偷？」她結帳後整車消失 一票苦主喊：我也遇過

北藝大「超豪華氣派校長室」開箱！上百名學生狂酸：原來學費都花在這

三明治＋冰奶茶才賣20元！她曝光超佛早餐店位置：想不到吧

陸排名前5校碩士！他猶豫該不該回台從事「科技業」過來人搖頭：不吃香

相關新聞

擴大老人健保免費？ 年輕人恐「一隻鵝被拔兩次毛」

多名在野立委提案，綜合所得稅20%以下的65歲以上民眾，得免繳健保費，健保署長石崇良今表示，這樣的措施，會造成健保收入減...

明天雨炸全台！西南季風增強+鋒面通過 專家示警別上山

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今年第2號颱風馬力斯已經結束短暫的一生，減弱為熱帶性低氣壓，不過，它仍...

國外常設、台僅5人 台大醫盼以政策鼓勵兒童醫療輔導師

少子化浪潮來襲，政府把兒童醫療視為重要政策。台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，就醫過程造成的壓力反應，恐會留下童年...

國旅補助上路花蓮又震訂房率僅1成 李孟諺：視情況調整

中央振興花蓮觀光補助方案今天開跑，凌晨就發生規模5.5級的地震，接連餘震影響民眾赴花蓮旅遊意願，6月訂房率僅1成。觀光署今天...

鋒面低壓帶將影響台灣 賈新興：明天中午前後至晚間雨勢最顯著

今天中午過後天氣轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天受鋒面低壓帶影響，清晨起西半部有局部雨，白天...

基隆推特需牙科醫療計畫嘉惠身障或罕病 不用奔波雙北

對身障或罕病者而言，看牙在治療的過程中，患者需要穩定配合醫師才能進行治療，是一項困難的挑戰，基隆市府推出特需者牙科醫療計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。