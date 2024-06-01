國外常設、台僅5人 台大醫盼以政策鼓勵兒童醫療輔導師

少子化浪潮來襲，政府把兒童醫療視為重要政策。台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，就醫過程造成的壓力反應，恐會留下童年負面經驗，而童年負面經驗除會導致身心疾病，嚴重時恐影響兒童生涯發展，兒童友善醫療需受重視；國外行之多年的兒童醫療輔導師，在台灣只有5人，盼能藉由政策引導，讓醫療輔導師培訓、認證制度化。

台大兒童健康基金會今舉行「兒童友善暨兒童安寧緩和醫療照護研討會」。呂立表示，童年創傷若沒有得到合適的支持、保護、關心及重視，長期影響會導致健康方面的肥胖、糖尿病問題，行為方面的抽菸、酗酒，甚至生命潛能如學歷、工作表現也會受到影響，若經歷毒性壓力，即長期強烈、頻繁的負面經驗，在沒有保護性關係的支持下，後遺症恐會一路影響至成年。

「兒童醫療創傷壓力，是指兒童對於醫療事件的壓力反應。」呂立表示，接觸醫療的過程，也會導致兒童面臨負面壓力，他曾遇過孩子一進診間就大哭，經詢問得知，病童曾經在就診時被抽過鼻子，才留下對醫療場域負面印象；兒童醫療須落實創傷知情照護的概念，讓孩子在醫院中有可以安心遊玩的地方，能夠安心說話的人。

先進國家兒童醫院多設有醫療輔導師，在醫療過程中引導、傾聽孩童意見。呂立表示，以和台大兒醫規模類似的美國波士頓兒童醫院為例，光是一家醫院就有70名醫療輔導師，但在台灣只有5人在瑞信醫療基金會支持下赴北美取得證照。

呂立說，期待有正式制度帶動台灣醫療輔導師體系發展，但現階段台灣醫療輔導師人數很少，專業程度也有待強化，難以成立單一科系培訓人才，只能先在醫學系、護理系上課，讓學生認識這樣的角色；國外多藉由保險制度鼓勵醫院設置醫療輔導師，但國內全民健保沒有相關支付機制，衛福部的優化兒童醫療網計畫，較著重醫療層面，在心理社會支持方面較少著墨，「國外把醫療輔導師視為必要，但台灣仍有很多挑戰。」

立法委員王正旭說，進入立法院任職前，自己主要照顧成年癌症病人，成人知道如何為自身接受的醫療行為做出選擇，相較之下兒童癌症患者治療過程更辛苦，需要社會資源支持，希望醫療輔導師在台灣制度化，接軌國際讓病童在醫療服務之外，能獲得心理社會支持，治療順利成為康復者後，能夠提供社會更多抗癌力量，打造健康台灣。

醫事司簡任技正李中月表示，兒童醫療經營比一般醫療困難，我國出生人口數大幅下降，政府看見危機，民國111年起推動優化兒童醫療網計畫第一期，將於今年底到期，醫事司已提出第二期計畫，目前已呈報行政院進行相關審查程序。醫事司副司長劉玉菁則說，優化兒童醫療網第二期計畫衛福部希望爭取超過第一期、30億以上預算，但後續核定經費如何，須經政院、立院拍板才能確認。