擴大老人健保免費？ 年輕人恐「一隻鵝被拔兩次毛」

多名在野立委提案，綜合所得稅20%以下的65歲以上民眾，得免繳健保費，健保署長石崇良今表示，這樣的措施，會造成健保收入減少，且老年人口逐年增加、醫療使用增加，可能面臨頻繁調整健保費率，導致年輕世代負擔增加，而政府補助來源是稅收，又是這群人在繳，就好像「一隻鵝被拔兩次毛」。

立法院社福及衛環委員會日前討論「老人福利法」第22條與第25條修法草案，現行22條明訂，老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。國民黨立委張嘉郡、黃健豪等提案，近一年綜所稅稅率未達20%者，全面補助。

石崇良今天接受媒體聯訪時表示，根據不同排富條件，費率調整與支出的情形，可能就會不同，石崇良說，如果只補助中低收入戶，影響會最小，理論上也最合適，以去年資料計算，健保基金會短少18億；但如果補助的是未達綜所稅未達20%老人的話，可能會短收400億左右。

石崇良說，依照現行健保法，政府須負擔36%保費，其餘64%為雇主與民眾自付額等民間收入，如果所稅稅率未達20%的老人保費，同樣由政府負擔，會導致實質健保收入減少，且未來老年人口比例增加、醫療使用率上升，調整保費的頻率可能就會增加、年輕人負擔增加，加上政府負擔的來源為稅收，而稅收又是這群人在繳，會好像「一隻鵝被拔兩次毛」。

衛福部次長呂建德日前表示，如依在野黨提案，相關費用359億元，到2049年更達691億元，若未採取排富，全面給付，費用將更高，召委王育敏則宣布，相關法案將待衛福部長邱泰源自日內瓦返台後，擇期再審。