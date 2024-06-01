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基隆推特需牙科醫療計畫嘉惠身障或罕病 不用奔波雙北

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，將投入1600萬元，讓有特需看牙需求家庭，就不用遠赴雙北奔波。記者游明煌／攝影
基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，將投入1600萬元，讓有特需看牙需求家庭，就不用遠赴雙北奔波。記者游明煌／攝影

對身障或罕病者而言，看牙在治療的過程中，患者需要穩定配合醫師才能進行治療，是一項困難的挑戰，基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，今年將投入1600萬元，委由專業醫院診所，強化特殊牙醫診療設施設備等，在地醫師也能提供麻醉及搭配適當牙科使用設施設備診療，讓有特需看牙需求家庭，就不用遠赴雙北奔波。

衛生局今天說明計畫，政策大使楊寶楨說，盡管基隆市的牙科資源能滿足大多數市民的基本需求，但對於有特殊條件的市民來說，仍需更多人性化的考量。此計畫涵蓋牙科設施的升級、專業醫護人力的支持，並將設有專職人員協調服務和進行機構的口腔衛生訪視。將向議會提出「特殊需求者牙醫服務計畫」，在基隆就近進行特殊牙科的醫療服務，預計第一年投入1600萬元經費，後續還會逐年推動。

衛生局長張賢政表示，基隆市在提供特殊牙醫服務方面面臨諸多挑戰，如設備和空間的限制，以及專業人力的不足。因此計畫內容將強化特殊牙醫診療設施設備、補助專業人力服務費用、專聘服務個案轉介聯繫溝通、外展協助住宿式機構住民口腔衛生訪視、專聘顧問團隊輔導與醫療學習。希望通過這項計畫強化本地牙科診療的服務，滿足特殊需求者的醫療需求。

特殊教育學校家長會副會長彭芬蓮分享過去家長的艱辛，她說，許多特需家長們為了尋求適當的牙科治療，頻繁往返於基隆和台北之間，這不僅增加了家庭照顧的負擔，也對患者造成了極大的不便。特殊教育學生對牙科治療中的一些常見環境，如牙科鑽聲，可能感到特別恐懼，因此這些診室需要裝備舒眠麻醉等專業設施。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，往年重點多在幼兒健康的教育，今年市長特別委請牙醫師公會在特需方面努力，會全力配合。

基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，將投入1600萬元，讓有特需看牙需求家庭，就不用遠赴雙北奔波。記者游明煌／攝影
基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，將投入1600萬元，讓有特需看牙需求家庭，就不用遠赴雙北奔波。記者游明煌／攝影

基隆 牙醫 衛生局

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