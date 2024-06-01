登革熱疫情 彭啟明：屏東、高雄較嚴重 台南有改善

環境部長彭啓明上任後第一個公開行程，今天到台南市安平區視察登革熱防疫整備情況，並致贈防疫物資，彭啟明說，台南去年疫情嚴重，但今年情況很好，來了解如何改善，像是天溝用魚桿轉換成天溝棒可看積水，還能馬上投標，還用AI監控蟲卵及科學數據防治，台南有很多獨特於全國的地方，希望把防治經驗推展到各縣市來學習防治登革熱。

彭啓明提到和台南淵源多，他是台南女婿，也在中信金融管理學院兼課，所以和台南很熟悉，總統賴清德擔任台南市長時，二次邀請他到市政府演講氣候變遷 ，後來擔任行政院長和副總統都有找他去講氣候變遷及淨零減碳，當選總統後打電話給他「你一定要接」，總統說你平常就有意見就要來接，所以接下這個工作。

彭啓明說，上周行政院會和院長卓榮泰提到登革熱，院長說今年好像比較嚴重？他說，台南不嚴重，高雄、屏東比較嚴重，因為台南去年很努力，今年情況非常好，先來了解是如何改善的，這樣的經驗再去看高雄和屏東，因此今天先來台南看登革熱，以後還會請院長來看，因為登革熱是台南最關心的事，環境部對台南的補助都不遺餘力，台南和環境部是通力合作無間的，要提早預防。

彭啓明也到周邊社區看孳清及天溝防治，肯定台南防治很有創意，用科學數據的方法來解決，成大有很多教授協助，很令人驚艷，但要落實到里長，特別是清理的部分，5月至11月是病媒蚊高峰期，加上近日陣雨頻繁，登革熱風險大幅增加，內閣都很注意，中央和地方會通力協助。

彭啓明強調，登革熱防疫以孳清為主，噴藥為輔；沒有積水容器，就沒有登革熱，也不需要噴藥，希望政府機關、當地志工與民眾共同參與，清除積水容器，徹底落實防疫。

環保局表示，今天是安平區環境清潔日活動中，環保局、安平區志義工進行環境孳清巡檢，共清除323個積水容器和136個髒亂點。

環保局長許仁澤表示，為防止登革熱擴散並提升防疫能力，已提前準備好藥品、器械設備及人力，並完成129位施藥人員的訓練，防疫物資充足，希望藥劑能備而不用。