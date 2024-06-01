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花蓮「丘丘森旅」7月起暫停營業！網友：記得要回來噢

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
丘丘・森旅CHU Resort打造「靜心與度假」的質感旅宿。圖/摘自粉絲專頁
丘丘・森旅CHU Resort打造「靜心與度假」的質感旅宿。圖/摘自粉絲專頁

花蓮震災過後，旅客量銳減，已有業者等不及補助，先行停業。花蓮旅宿「丘丘・森旅」於臉書及官網公告，因地震的衝擊，將於7月1日起暫停營業，6月30日前會協助完成旅客既有的訂單，7月1日以後的訂房將進行取消退款。同時，「希望花蓮不再有災難，台灣一切都能安好，這塊土地能盡快修復。」

由Home Hotel團隊於花蓮打造的療癒系旅宿品牌「丘丘・森旅CHU Resort」，2022年底開幕。前身是兆豐農場的住宿區，經過團隊改造，主打「靜心與度假」的質感旅宿。飯店四周綠野環抱，曾邀請藝術創作團隊駐村，提供身心靈的療癒體驗，突然宣告暫停營業，不少人感嘆，「連這麼優質的旅宿7、8月也沒有訂房，直接決定暫時停業？」「太讓人傷心」、「記得要回來喔」。

丘丘・森旅表示，若是購買旅展、或其他相關有履約保證的票券，可在6月30日前使用，如果無法在期間內使用，可至Home Hotel信義、rén bistronomy 餐酒館、Hotel Begins倉箱蜜境文旅，依照票面金額完全折抵，如要退款，則可與業者聯繫。相關資訊可查官網。

團隊 花蓮

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