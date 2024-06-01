國旅補助上路花蓮又震訂房率僅1成 李孟諺：視情況調整

中央振興花蓮觀光補助方案今天開跑，凌晨就發生規模5.5級的地震，接連餘震影響民眾赴花蓮旅遊意願，6月訂房率僅1成。觀光署今天將世界自行車日主場活動移師花蓮，對於業者反映還看不到振興效益，交通部長李孟諺說，會視後續訂房旅遊狀況做調整。

聯合國將每年6月3日訂為世界自行車日，台灣今天46段環台路線及國家風景區多元路線同步串連，主場活動上午在花蓮鯉魚潭風景區舉行，由李孟諺、交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉等人領騎，沿途經過原鄉部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，全程23公里，200多位騎士響應。

李孟諺說，全國主場活動原本選定外縣市，因為花蓮遭逢強震，觀光受影響，特別改到花蓮，希望透過活動，讓全國民眾知道已經從震後準備好，隨時歡迎國內外觀光客來旅遊，不只自行車道，花蓮還有很多景點、親子農場都很優質，值得來體驗，「走路太慢，開車太快，騎單車體驗剛剛好」。

他表示，花蓮的國旅補助今起展開，平日最高補助1000元、假日500元，團客每團補助2萬元，還有台灣好行可以免費搭乘，蘇花公路也已經可以通行大客車、大貨車，各方面條件都準備好了，雖然還有一些餘震，但各方面都是安全的，歡迎各地民眾來觀光。

不過，花蓮旅宿業者反映，6月訂房率仍不到1成，端午3天連假也不好，就連暑假也不樂觀；東大門福町夜市主委黃家明說，經濟部加碼周五、六、日發放「加倍券」吸引遊客回流，假日增加到4、5成，但還未反映在消費力道上。