行銷台灣觀光遇地震軍演 優惠補助成效待檢視

爭取千萬旅客2

在入境旅客1000萬人次目標下，觀光署向日本、韓國旅客招手，也積極拓展東南亞穆斯林與華裔客源，祭出機票補助、韓星代言、簽證優惠等不同措施，但受到近期花蓮地震、兩岸情勢的影響，攬客成效有待時間檢視。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，108年入境旅客來源以中國、日本及港澳旅客為前3名，在疫情趨緩後，去年（112年）入境旅客不到650萬人次。至今兩岸旅遊團持續卡關，港澳、日本及韓國成為主要客源，今年入境旅客目標從1200萬人次下修到1000萬人次。

雄獅旅遊分析旅客結構，以旅遊團來說，目前接待的團客以歐美等英語系比例最高，其次為韓國和東南亞。交通部觀光署則看到，東南亞旅客從108年的259萬3392人次，112年恢復到225萬3483人次，仍有成長空間。

由於日圓貶值，加上日本人的護照持有率偏低等因素，促使交通部觀光署針對新辦護照的日本旅客，推出購買指定航空業者來回機票，享有折價5000日圓（約新台幣1052元）補助，希望日本人辦好新護照出國到台灣玩。

今年，台灣的鐵道旅遊有新亮點，觀光署今年8月將推出「台日32同名車站」活動，對日本旅客別具意義，可以安排車站集章之旅；始建於日治時期的阿里山林鐵今年7月全線復通，已有業者接獲日本旅客詢問，還有前往屏東搭乘藍皮解憂號也是新選項。

目前台灣觀光形象廣告投放在東京澀谷車站的大型電視牆、彩繪列車等交通樞紐上，也透過旅遊節目合作、社群平台網紅與直播主的KOL行銷、良旅再旅網站等多元通路；類似模式有部分套用在韓國市場上。

從新北九份到高雄旗津，台灣許多景點有韓國旅客的足跡，大眾運輸及交通場站陸續添上韓文說明，韓國網紅帶路或環島遊台灣帶起話題。韓國作為台灣第3大的境外旅客來源，觀光署邀請韓星代言、增設釜山辦事處，希望維持台灣旅遊討論熱度，行銷台灣觀光。

在吸引東南亞及穆斯林旅客方面，星、馬、泰、越是目前優先布局的市場，旅遊業與觀光署除參加各國旅展、戶外廣告及KOL社群行銷，也在東南亞知名線上旅行社平台（Traveloka等）上，努力打開台灣的能見度。

綜合觀光署與業界研商行銷策略，招徠東南亞旅客必須因地制宜，例如：對新加坡是「宣傳虛實並進、集客先團後散」、馬來西亞「華裔先衝、穆斯林續行」、泰國「續優簽證、遍地踩線」，至於越南是「整合媒體宣傳通路衝刺優質團客市場。

雄獅旅遊分析，台灣吸引日本、韓國、東南亞旅客的原因，首先為地理位置較近，再來則是美食，除了鳳梨酥遠近馳名，其中日本旅客最喜歡鼎泰豐小籠包、韓國旅客喜愛珍珠奶茶和牛軋糖餅。

東南亞旅客方面，雄獅旅遊指出，以往比較喜歡前往日韓，但最近來台旅遊成本較低，加上西門町有許多東南亞旅客瘋迷的流行文化，如各類服飾、運動品牌和餐廳等，都對他們極具吸引力。

至於港澳離台灣很近，是台灣境外旅客來源的首位，散客居多，以自由行為主，旅遊業者因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後港澳旅客習性變化，推薦親子旅遊、運動旅遊、溫泉、鐵道等多元主題遊程，重新包裝出兼顧深度及廣度的遊程。

不過，觀光署坦言，4月3日花蓮地震後，網路出現大量災情畫面甚至是不實假造的影象，多多少少都會影響旅客來台意願。

旅遊業者也明顯感受到，訂好計劃的旅客直接取消或暫緩來台行程，不管原本要不要去花東旅遊；此外，兩岸局勢也會讓一些外國旅客擔心安全問題，像是共軍演習的新聞，可能也會讓他們考慮先到其他國家玩。