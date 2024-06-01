短命颱馬力斯減弱 水氣併入鋒面 午後變天…明天全台豪雨

輕度颱風「馬力斯」今天上午8時已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，將持續向東北移動，水氣跟環流會併入鋒面結構。今天鋒面前緣西南風帶來旺盛水氣澎金馬可能有局部大雨，下午中部以北山區、東北部要留意局部大雨及閃電。明天鋒面南壓到中部陸地，整天西半部、東北部明顯，各地都有局部大雨或豪雨機率。

林秉煜表示，今年第2號颱風馬力斯昨天下午生成，今天清晨逐漸向北移動已經登陸大陸廣東一帶，今天上午8時已減弱為熱帶性低氣壓，預期減弱後持續向東北移動，水氣跟環流會併入鋒面結構。

今明兩天台灣受到鋒面影響，林秉煜說，今天鋒面相對偏北，天氣主要偏向午後局部大雨。明天鋒面帶來水氣明顯，各地有大雨或局部豪雨機會，可能伴隨短延時強降雨、雷擊和強陣風等劇烈天氣。

他說，隨著鋒面持續往南壓，下周一後降雨趨緩，下周一、下周二鋒面位於巴士海峽，主要為南台灣有雨，北台灣受東北風影響偏涼。下周三水氣增多，降雨機率又增加。

今天台灣附近雲量偏多，林秉煜表示，鋒面目前在馬祖一帶，鋒面前緣西南風帶來旺盛水氣，有旺盛對流發生在海峽側，澎金馬可能有局部大雨。雖然今天鋒面還不太會直接移到台灣上空 但中部以北還是有零星降雨，宜蘭目前也有零星降雨，今天下午中部以北山區、東北部要留意局部大雨及閃電。

林秉煜表示，今天鋒面持續南壓，台灣附近偏西南風，且熱帶性低氣壓逐漸併入鋒面，明天鋒面南壓到中部陸地，整天西半部、東北部明顯，各地都有局部大雨或豪雨機率。下周一鋒面移到巴士海峽，轉為南台灣有雨，其他地區降雨趨緩。

今天各地都有雨，他說，中部以北、宜花山區降雨明顯，中部以北山區、東北部地區及澎金馬有局部大雨，且受西南風影響，台東有焚風；晚間有雲系移入台灣，西半部尤其中部以北有強降雨持續到明晨。明天白天各地降雨明顯，晚間還是各地有雨，但已稍微趨緩。