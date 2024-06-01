爭取千萬旅客1

疫情解封逾1年，台灣入境旅遊仍未恢復元氣，兩岸旅遊團也未解禁，業界專家認為，目前要對其他客源國分別處理日圓貶值，韓語翻譯、東南亞來台簽證等問題，刺激來台意願。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，台灣觀光客來源國最主要是鄰近周邊國家，例如日本、韓國、港澳、東南亞等，跟其他國家一樣會受到飛機航程影響，各個客源國要來台也有各自的關卡。

許峻瑋分析，日本對台灣相較於其他國家是比較熟悉的，也因為過去歷史因素，對台灣比較友好，只是近幾年匯率因素大幅降低日本人出國意願，建議交通部觀光署可以提供針對性的獎勵或補助，增加來台灣誘因。

針對韓國市場，許峻瑋說，韓國旅客出國在亞太地區名列前茅，但是韓國旅客來台是以自由行為主，因此面臨觀光不友善的問題就是語言，尤其台灣觀光軟硬體的韓語翻譯缺少，這部分應該要積極改善。

東南亞市場方面，許峻瑋指出，主要問題則在簽證上，像是觀光署提出的觀宏專案簽證需要7個工作天，希望可以改為7個日曆天就完成，且疫情後很多國家都推出電子簽證，這對業者跟旅客都是有利措施。

在入境旅客人次之外，台灣旅遊業界也很在乎旅客的消費力，根據統計，去年來台旅客消費金額約新台幣2700億元，僅2019年的6成左右。

第一線的業者感受到旅客消費力大不如前，不願具名的伴手禮業者坦言，雖然東南亞旅客有增加趨勢，但是跟陸客相比，消費力「差很多」。旅遊業者也私下分析，以團客來說，以往是陸客高，目前則是歐美客高。

業者並指出，日本、韓國及東南亞旅客的主要都是會購買鳳梨酥等伴手禮，陸客除了吃的伴手禮外，也會在台灣購買精品，消費力幾乎是東南亞旅客的翻倍。

觀光署自2015年以來，施行「東南亞國家優質團體旅客來觀光簽證作業規範」（觀宏專案），不時傳出有旅客脫團逃跑，以越南旅客最多，疑有當地人蛇集團組織運作，目前越南的脫團率為萬分之9，已較初期減少，仍要台灣旅行業小心防範，觀光署則強調持續加強審查。

對於未來陸客團來台的展望，許峻瑋指出，中國全年出境人次可以突破1億人次，兩岸旅遊因為政治因素導致停滯，只要兩岸旅遊團解禁，對於入境台灣旅客人次會有很大幫助。

不少旅遊業者認為，不開放兩岸團體旅遊，會間接讓國際旅客以為台灣不安全而放棄來台觀光。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿就說，如果國際上將台灣視為有可能會戰爭的地方，要怎麼吸引觀光客來台，要有穩定的觀光市場，國內外的觀光人才也才可以持續發展。

台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍坦言，台灣要做千萬觀光客大國，沒陸客也可以做到，但怎麼看待陸客市場也很重要。