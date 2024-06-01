上午8時32分規模4.9地震 氣象署：獨立事件、與0403無關

今天凌晨花蓮先是發生規模5.5地震，全台有感，中央氣象署表示，該起為0403花蓮地震餘震；稍早上午8時32分東部海域又發生規模4.9地震，氣象署指出，該起為獨立事件，震度達4級涵蓋範圍小，0403花蓮地震頻率已有緩慢下降。

今天上午8時32分，在宜蘭縣政府南南東方47.2公里，位於台灣東部海域發生芮氏規模4.9地震，地震深度18.8公里。

氣象署地震測報中心科長甘志文表示，今天凌晨在花蓮秀林鄉的規模5.5地震，造成花蓮周遭都有達震度4級，涵蓋整個東部及東部山區，是0403餘震序列之一。稍早在東部海域發生規模4.9地震位於更北邊，則為獨立事件，震度達4及範圍很小，且搜尋其震央半徑30公里內本來就有相當多地震，民眾不用過度驚慌。

甘志文指出，0403地震事件沒有特別頻繁，統計到今天上午9點共有1493起，規模5到6有80起、規模6到7有6起，其實已經緩慢下降，民眾還是要做好防震警覺，未來1個月不排除還有規模5至5.0地震。