水利署整合AI創新防災 提升洪水預警準確度

行政院核定新一期水災智慧防災計畫，經濟部水利署表示，將推動數位化管理水災風險圖資及淹水潛勢圖資，整合AI等應用創新技術，推動創新防災數位轉型，已提升未來6小時洪水預警準確度，擴大全國智慧防汛網絡監測站達1200站。

經濟部水利署今天發布新聞稿指出，行政院已核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入新台幣30.9億元經費，強化科技防災能量。

水利署說明，新一期計畫延續前期並整合過去累積發展成果，運用智慧防救災量能及決策支援效能，推動數位化管理水災風險圖資及淹水潛勢圖資、整合應用創新技術（AI、5G、IOT、影像辨識）推動創新防災數位轉型，目前已提升未來6小時洪水預警準確度，同時擴大全國智慧防汛網絡監測站廣度及密度達1200站，提升民間災防能力。

此外，利用行動水情APP、LINE BOT迅速災情資訊傳遞至第一線防災人員，提升整體防災應變量能，同時建立社區、民眾對極端災害風險認知，以逐步完成足以因應大規模水災減傷亡、少災損目標。

水利署表示，目前已設置2072部淹水感測器及水情影像雲端平台收集8769支攝影機影像，即時監看AI辨識淹水資訊，隨時可支援進行抽排水任務的大型移動抽水機共1676部及1萬9500多公尺防水擋板，預先布署於全台各地，易淹水地區成立544個水患自主防災社區及1477名防汛護水志工，加上企業合作共同執行及協助在地水利防災工作，初步完成推動智慧防救災及基礎建立的階段任務。

水利署提醒，防汛期間降雨預報有不確定性，民眾要提高警覺，注意水溝蓋及排水孔清理，上下班出門前留意氣象預報及水情警戒資訊，避開淹水區域。