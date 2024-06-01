東京機票出現BUG？他疑惑訂票網站「數學有問題」！內行人反揭真相

你會算飛行時間嗎？一名網友分享，最近在查飛往東京的機票，但意外發現各大訂票網都算錯「飛行時間」，舉例來說，從台灣飛往日本，3點出發、7點到達，應該是飛4小時，但所有網站卻都寫3小時，讓他覺得超詭異。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼19-15會等於3？好可怕」為題，指出自己近期規劃去日本旅遊，上網查機票後發現各大訂票網站都算錯「飛行時間」，舉例來說，台北班機下午3點出發，抵達東京是晚上7點，但飛行時間卻只寫3小時，讓他覺得詭異直呼「7-3=4，飛行時間應是4小時才對吧？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「從沒想過這會是問題」、「這是認真的問題嗎…？」、「有一個小時被時差小精靈偷走了，回來的時候才會還你」、「如果你搭飛機去美國就可以時光旅行了，飛行時間會變負數哦」、「機票上的時間都是以當地時間顯示」、「時區問題，機票寫的是當地時間」、「因為有時差的緣故，其實是台灣的傍晚6點，所以航行時間『6-3＝3』，的確是3小時沒錯」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，留言緩頰「我知道時差，但我沒出國過，所以我也不知道機票上寫的是當地時間，我第一次看到也覺得很神奇，怎麼會差一小時，問了身邊沒出國過的朋友，他們也不知道，所以真的就是經驗問題」、「知道時差不等於知道訂票網站上面寫的是當地時間欸，就只是沒有相關經驗而已，沒必要這麼酸」、「我沒出過國，我還真的不知道」。