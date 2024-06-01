三明治＋冰奶茶才賣20元！她曝光超佛早餐店位置：想不到吧

台灣物價不斷上漲，現在有不少早餐店加一顆蛋都要20元。對此，一名網友分享，近日發現一家早餐店，果醬三明治配上一杯奶茶，竟然超佛心只要20元。貼文一出後，讓廣大網友都看傻。

這名網友在Dcard以「早餐價格」為題，指出想繞繞看家裡附近有什麼不一樣的早餐店，結果意外發現一間超佛心的店家，一個果醬三明治配上一杯奶茶，居然只要20元，價格便宜到讓她笑稱「如果吃完初四（出事）的話，我再跟各位分享」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這那裡的早餐，也太便宜了吧」、「現在這種價格也太佛心，不過那個三明治醬應該不是只有塗前面吧」、「妳確定這價格不是從30年前穿越來的」、「我家這邊的早餐店，這個大小的奶茶是中杯，光這杯價格就超過20元了」、「這是10元+10元？我家這邊要賣25元+25元耶」、「真便宜！以我之前工作的那間店，這樣要50元」。

因不少網友紛紛提問是哪家早餐店，對此，原PO也回應，這間早餐店位於新竹市朝山國小附近，果醬三明治也是整片塗好塗滿，並非只抹看得到的地方，奶茶則是小杯份量，和果醬三明治都是售價10元。