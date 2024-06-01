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馬力斯颱風將減弱 明天鋒面強降雨狂轟！中北部明顯轉涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚開始到明天上午，受到西南季風增強及鋒面影響，西半部短暫雨或雷雨的機率逐漸提高。本報資料照片
今晚開始到明天上午，受到西南季風增強及鋒面影響，西半部短暫雨或雷雨的機率逐漸提高。本報資料照片

輕度颱風馬力斯今天凌晨2時的中心位置在香港西南西方270公里處（鵝鑾鼻西方930公里處），以每小時24公里速度，向北北東進行。中央氣象署預測明天凌晨2時的中心位置在香港北北東方360公里處（台北西方630公里處），即將減弱為熱帶性低氣壓。

天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，馬力斯颱風已經移入廣東陸地，結構也開始減弱，將是個很短命的颱風。雖然昨天還距離台灣很遠，不過，已經引導少量的西南季風水氣北上，深夜到今天凌晨有些零星的累積雨量，昨天白天也有很明顯偏熱到悶熱的感覺，感受上比較不適。

今天西南季風水氣還會逐漸增加，柯聿寧表示，海峽上有對流雲系發展，往北北東到東北方向移動，可能中午前後掠過中北部沿岸，今天的天氣狀況將逐漸變得不穩定。

氣溫部分，柯聿寧表示，中南部內陸一早就有31-32度，中午前後最高溫仍有機會來到34-35度，北部高溫狀況較中南部緩和一點。

今天午後受鋒面接近及西南季風水氣、熱力作用影響，各地山區附近都較容易有熱對流發展，柯聿寧表示，發展後往北到東北方向移動，因此山區、中北部近山區午後都有陣雨或雷雨發生機會。另外，由於海面有對流活動，沿海平地也有對流移入帶來降雨的機會，整體來說是悶熱又不穩定的天氣型態。

今晚開始到明天上午，受到西南季風增強及鋒面影響，西半部短暫雨或雷雨的機率逐漸提高，柯聿寧表示，明晨到入夜前中南部需要留意西南季風類型的降雨，雨勢可能較明顯，入夜雨勢較明顯區域有轉往山區的趨勢。

他說，中北部明天中午到上半夜則受到馬力斯殘留的低壓水氣合併鋒面影響，普遍有一波較大雨勢。另外，由於本次鋒面配合的西南季風偏強，迎風面的高山區這兩天也有機會累積比較可觀的雨量，氣象署也預估有局部豪大雨發生機率。加上地震仍頻繁，這兩天非必要勿前往山區，河川附近也盡量不要接近，溫度方面，明天中北部將明顯轉涼。

預估下周一鋒面南移至巴士海峽，柯聿寧表示，下周二則有回到華南發展的趨勢，北部、中部平地天氣明顯好轉，北部下周一仍偏涼，其餘地區逐漸回溫，中南部山區午後仍較容易有對流發展，因此山區附近天氣還是不太穩定，有陣雨或雷雨發生機率。

柯聿寧表示，下周三、周四華南鋒面結構有往東延伸趨勢，可能接近中國沿岸一帶，預估相關的華南雲系、水氣將東移，導致台灣普遍有雲量增多的狀況，午後若熱力條件配合可能讓山區降雨增多，海峽也有對流移入帶來降雨機會，整體天氣狀況又變得不太穩定。

輕度颱風馬力斯今天凌晨2時的中心位置在香港西南西方270公里處（鵝鑾鼻西方930公里處），以每小時24公里速度，向北北東進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風馬力斯今天凌晨2時的中心位置在香港西南西方270公里處（鵝鑾鼻西方930公里處），以每小時24公里速度，向北北東進行。圖／取自中央氣象署網站
今天的天氣逐漸變得不穩定，午後山區、中北部近山區有陣雨或雷雨發生機會。本報資料照片
今天的天氣逐漸變得不穩定，午後山區、中北部近山區有陣雨或雷雨發生機會。本報資料照片

鋒面 馬力斯

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