觀光振興花蓮方案今起跑 個別旅客住宿優惠 16QA一次查

0403大地震重創花蓮，交通部觀光署為振興當地經濟與觀光，今天起推出自由行及團客住宿補助，聯合新聞網整理個別旅客住宿優惠活動相關QA，提供民眾參考。

問：在哪可以查詢參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿？

答：可至「個別旅客住宿優惠活動」專區 （ https://gostayeast.tad.gov.tw）查詢。

問：活動到什麼時候？

答：今天起至9月30日，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助；獎助預算於獎助期間截止時尚未用罄，獎助期間得延長至預算用罄為止。

問：適用對象？

答：個別旅客（散客）。但以下對象不適用本優惠活動：團體旅遊（如旅行社、遊覽車、企業員工、校外教學、進香團、里民活動等）、非本國國民。

問：優惠措施有哪些？

答：入住花蓮縣有參加本活動且領有營業執照或旅宿業登記證的旅宿業：平日（周一至周四）：每房每晚依實際住宿房價最多折抵1000元。假日（周五至周日及國定假日）：每房每晚依實際住宿房價最多折抵500元。

端午節（6月10日）及中秋節（9月17日）屬國定假日，當日中午12時以後入住，依實際住宿房價最多折抵500元。

問：平日入住一晚800元住宿，可以折抵1000元嗎？

答：優惠措施依每房每晚實際住宿房價折抵，如每房每晚實際住宿房價低於最多可折抵金額，則最多僅能折抵實際住宿房價。如於平日入住一晚800元住宿，則最多僅能折抵800元。

問：每人可以使用幾次？我在花蓮使用優惠折抵，之後台東方案可以使用嗎？

答：本次0403震災啟動的花東住宿優惠活動分階段啟動，花蓮6月1日實施、台東8月1日實施，住宿花蓮縣或台東縣有參加本活動的旅宿業者，每人身分證統一編號限使用1次。如旅客已於花蓮使用優惠折抵，則無法再於台東使用優惠折抵。另旅宿業負責人不得入住自營旅宿。

問：訂房方式？

答：直接向有參加本活動的旅宿業者訂房（住宿券不適用），旅客先向旅宿業者洽詢其接受的訂房方式（如電話、官網等），依業者提供方式為主。

透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房。觀光署核定的旅行社名單及其服務諮詢專線可至活動專區「核定訂房平台」（ https://gostayeast.tad.gov.tw/ota ）查詢。

觀光署是依預算數及過往訂單數核撥經費，訂房平台經費及房源有限，如經費或房源提前用罄，訂房平台即會公告停止受理申請，訂房前請務必注意訂房平台官網的相關資訊，並洽其服務專線諮詢。

問：本活動優惠折抵，是否可與旅宿業者自辦優惠方案合併使用？

答：請直接向旅宿業者洽詢。

問：申請優惠方式？

答：使用優惠折抵的該身分證字號旅客本人必須入住。旅客於入住前或入住當日至「個別旅客住宿優惠活動」網頁專區，拍照或掃描上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔（健保卡無照片亦可），建立旅客資料檔案（含手機號碼）。

另旅客如於申請時有填寫電子信箱（選填），系統將於送出資料後寄出「申請完成」確認信；若未填寫電子信箱或電子信箱錯誤，系統仍會於送出申請後，以視窗提示「申請完成」。

上傳身分證明文件是於入住前先建立檔案（非保證獲得住宿優惠折抵），旅客須於實際入住時提示身分證或健保卡（擇一），供旅宿業者核對為本人入住，方可獲得住宿優惠折抵。

問：親友不會操作電腦或行動裝置，由我代為上傳資料，我的手機號碼可以登錄幾次？

答：為利後續查核旅客是否入住，旅客務必填寫真實手機號碼，系統限制每1旅客手機號碼僅能登錄5次。如旅宿業者於辦理入住手續，或訂房平台業者於辦理退款折抵手續時，發現旅客手機號碼已輸入超過5次，旅客應確認手機號碼正確性，並至活動網站修改申請資料。

問：怎麼折抵？

答：直接向有參加本活動的旅宿業者訂房，住宿費由旅宿業者現場折抵予旅客；至於旅客可使用的支付方式，如現金、信用卡（含國民旅遊卡）等，請向旅宿業者洽詢。

旅客透過核定的訂房平台訂房，經旅行社於確認民眾實際入住並符合優惠資格時，由旅行社折抵住宿優惠。

問：為何不能透過國際訂房平台？

答：本活動是因應地震影響我國觀光產業，以振興及扶植國內觀光產業業者為主要對象。平台內的房源並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，故不開放。

問：向旅行社所購買機加酒自由行的行程是否適用？

答：透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房，其販售的機加酒自由行行程是否適用本活動，直接向該旅行社詢問。

先向觀光署核定的旅行社洽詢訂房及退款相關細節，再進一步辦理訂房作業，嗣後旅行社於確認民眾實際入住並符合優惠資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

問：本次住宿優惠活動有經費限制？

答：因預算經費有限，活動至預算用罄為止，如經費提前用罄，觀光署至遲將於經費用罄3周前公告停止受理申請，務必注意活動專區公告的相關資訊。

問：取消訂房的規定？

答：旅客如係直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理。

問：個資疑被盜用的處理程序？

答：提供本人身分證、健保卡或駕照影本（任一）切結為本人查詢（格式不拘），且需有立書人親簽、日期及附上聯絡電話，並傳真至花蓮縣政府，縣府將於收到切結書後查詢已被申請的住宿名稱及住宿日期，並以電話通知旅客。

如旅客未住宿該旅宿，則請提出切結書（附範本），具結確實未住宿該旅宿或日期不對的切結書提供予縣府（如旅客為不實的切結，則函送檢調依相關規定辦理）。後續經審通過後再恢復旅客優惠資格。