快訊

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

為歌而生！張學友「60+」演唱會當場劈腿 證明身體狀況還行

沒房沒車從不出錢養家！女結婚5年才知醫師尪是「無業媽寶」

氣象署發布季長期天氣展望 聖嬰事件持續減弱中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
6月至8月降雨預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
6月至8月降雨預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，熱帶中東太平洋有冷海溫距平出現，模式預測冷海溫會持續發展。

氣象署表示，氣候上而言，6月份仍為台灣的梅雨季節，當鋒面在台灣附近徘徊時，易有出現局部性大雨或豪雨的機會。一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型的天氣；7月、8月為盛夏季節，受太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。

同時，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，氣象署表示，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均（1991至2020年）來說，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.8、0.9個。

未來一季台灣地區氣溫、雨量預報部分，氣象署表示，氣溫預報：台灣氣溫為正常至偏暖。雨量預報：模式預報台灣副熱帶高壓增強，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。

未來兩周天氣展望部分，氣象署表示，鋒面或低壓影響期間天氣較不穩定。鋒面或低壓影響期間，各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有豪雨發生機會。第1周東北風影響期間，各地天氣轉涼。南海附近有熱帶氣旋訊號，隨時注意的最新預報資訊。

氣象署表示，梅雨季變化快速，長期預報的不確定性較大，隨時留意本署每日所發布的天氣預報。

未來兩周鋒面或低壓影響期間，天氣較不穩定。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來兩周鋒面或低壓影響期間，天氣較不穩定。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
6月至8月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
6月至8月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署

延伸閱讀

短命颱馬力斯減弱將併入鋒面逼台 明天防劇烈天氣

馬力斯颱風來勢洶洶 台電金門超前部署已完成動員整備

第2號颱風馬力斯生成 氣象署：周末兩天留意低氣壓、鋒面影響

馬力斯將生成 粉專：周日穿越台灣上空 已不是颱風仍有威脅

相關新聞

今各地雷雨 吳德榮：明起鋒面挾馬力斯颱風殘餘水氣 防致災雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第2號颱風馬力...

宜花彰國家級警報響！凌晨1時10分花蓮規模5.5地震 4縣市最大震度4級

根據中央氣象署地震測報中心資料，1日凌晨1時10分花蓮縣近海發生規模5.5地震，地震深度13.1公里，

長者每6人有1人憂鬱症 就醫率低成隱憂

台灣明年邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者，據衛福部推算，現行長者每六人就有一人有老年憂鬱。衛福部心理健康...

橘世代／【快樂老太太 現況篇】快樂餘生 高齡女性新課題

二○七○年的台灣，有將近一半超過六十五歲的「法定老人」，而這些高齡者中，有三分之一超過八十五歲。在那個有一半是老人的未來台灣，多數高齡而活躍的會是女性...

睡夢中發生地震別嚇得亂跑 氣象署指先做這事才能保命

今天凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，地震深度13.1公里，19縣市有感，包括花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、台...

顧大腦健康不只需睡眠充足！洪蘭曝最好的營養是蛋黃 要大腦年輕化得做1事

「哈佛大學教授指出，56歲是做財務決策最好的年齡；許多國際研究指出，65歲是智慧的巔峰，所以這年紀退休實在太早了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。