氣象署發布季長期天氣展望 聖嬰事件持續減弱中

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持續減弱中，熱帶中東太平洋有冷海溫距平出現，模式預測冷海溫會持續發展。

氣象署表示，氣候上而言，6月份仍為台灣的梅雨季節，當鋒面在台灣附近徘徊時，易有出現局部性大雨或豪雨的機會。一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型的天氣；7月、8月為盛夏季節，受太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。

同時，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，氣象署表示，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均（1991至2020年）來說，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.8、0.9個。

未來一季台灣地區氣溫、雨量預報部分，氣象署表示，氣溫預報：台灣氣溫為正常至偏暖。雨量預報：模式預報台灣副熱帶高壓增強，預測未來一季台灣降雨正常至偏少。

未來兩周天氣展望部分，氣象署表示，鋒面或低壓影響期間天氣較不穩定。鋒面或低壓影響期間，各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有豪雨發生機會。第1周東北風影響期間，各地天氣轉涼。南海附近有熱帶氣旋訊號，隨時注意的最新預報資訊。