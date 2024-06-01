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睡夢中發生地震別嚇得亂跑 氣象署指先做這事才能保命

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
地震發生時如果人正在床上，保命要訣為快速拿起枕頭保護自己的頭部。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
地震發生時如果人正在床上，保命要訣為快速拿起枕頭保護自己的頭部。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

今天凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，地震深度13.1公里，19縣市有感，包括花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、台中市最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布災防告警訊息。「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，地震發生時如果人正在床上，保命要訣為快速拿起枕頭保護自己的頭部。

中央氣象署表示，地震來時，室內大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，然而，由於並非隨時隨地都有桌子可以躲藏，因應不同的情境，必須使用不同的避難方法。還在被窩的時候，務必盡速使用枕頭或棉被保護頭頸部。周遭一片漆黑時，也不要摸黑走動，以免被砸傷或是跌倒。

此外，氣象署表示，平時就要注意，盡量不要將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃旁、容易墜落的家具下方。

今天凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，地震深度13.1公里，19縣市有感，包括花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、台中市最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布災防告警訊息。圖／取自中央氣象署網站
今天凌晨1時10分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.5地震，地震深度13.1公里，19縣市有感，包括花蓮縣、南投縣、宜蘭縣、台中市最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布災防告警訊息。圖／取自中央氣象署網站

地震 氣象署 花蓮

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