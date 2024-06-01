短命颱馬力斯減弱將併入鋒面逼台 明天防劇烈天氣

輕度颱風馬力斯今天凌晨2時的中心位置在香港西南西方270公里處（鵝鑾鼻西方930公里處），以每小時24公里速度，向北北東進行。中央氣象署預測明天凌晨2時的中心位置在香港北北東

方360公里處（台北西方630公里處），即將減弱為熱帶性低氣壓。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，馬力斯是菲律賓所提供的名字，意思為快速的，仍然會是短命颱風，會在廣東西部登陸，之後強度快速減弱，並且合併到鋒面中，周末期間仍將為台灣帶來較明顯的降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天屬於轉變期，鋒面靠近加上颱風外圍水氣靠近，降雨原則上從中午過後才會陸續出現。明天馬力斯的「殘骸」通過，加上鋒面、強盛西南風3重影響，將會是這次降雨高峰。西部地區有機會出現劇烈天氣，尤其山區慎防劇烈雨勢，明天在山區活動務必多加注意。