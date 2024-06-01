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今各地雷雨 吳德榮：明起鋒面挾馬力斯颱風殘餘水氣 防致災雨勢
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第2號颱風馬力斯登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為熱帶低壓，並再轉變為鋒面帶上的氣旋。今晨台灣上空雲層仍鬆散，伴隨零星少量飄雨。
今天鋒面接近，吳德榮表示，配合南海水氣，各地將先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；今北部23至31度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至33度。
吳德榮表示，明天至下周一清晨鋒面挾馬力斯殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，明天氣溫明顯下降、天氣轉涼。周末至下周一晨有中小尺度對流系統發展的機率，應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨致災。
下周一白天起至周二鋒面南移至巴士海峽，吳德榮表示， 台灣轉晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率；下周一清晨仍很涼、白天起氣溫將逐日漸升。下周三至周五水氣增多，偶有局部短暫陣雨，午後範圍稍擴大。
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