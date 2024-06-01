今各地雷雨 吳德榮：明起鋒面挾馬力斯颱風殘餘水氣 防致災雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第2號颱風馬力斯登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為熱帶低壓，並再轉變為鋒面帶上的氣旋。今晨台灣上空雲層仍鬆散，伴隨零星少量飄雨。

今天鋒面接近，吳德榮表示，配合南海水氣，各地將先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；今北部23至31度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至33度。

吳德榮表示，明天至下周一清晨鋒面挾馬力斯殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，明天氣溫明顯下降、天氣轉涼。周末至下周一晨有中小尺度對流系統發展的機率，應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨致災。